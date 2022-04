Ambiente, Gallone: "Governare la transizione ampliando il mix energetico" - BergamoNews

Roma. “I no ideologici hanno bloccato la politica energetica dell’Italia. Ora è tempo di dare risorse alle imprese che innovano, riconvertono e investono in tecnologia perché saranno quelle che ci garantiranno il futuro. Per Forza Italia accelerare il processo di transizione vuol dire ampliare il mix energetico, semplificare le autorizzazioni per la realizzazione di nuovi impianti e incentivare con un sistema di sgravi fiscali le imprese che si convertono al green”.

Lo ha detto la senatrice di Forza Italia, Alessandra Gallone, responsabile del Dipartimento Ambiente, dal palco della Convention del partito a Roma.

“Sull’agroalimentare il messaggio di Forza Italia è chiaro: no al Nutriscore, no all’attacco al nostro vino e alla nostra birra, no alla concorrenza sleale”, ha detto la senatrice Fulvia Caligiuri, responsabile del Dipartimento Agricoltura di Forza Italia, che in riferimento al settore zootecnico ha aggiunto la necessità di “nuove tutele ed indirizzare i fondi del Pnrr al comparto”.