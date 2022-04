"Ulisse" racconta la notte del Titanic: la tv del 9 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 9 aprile su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova edizione di “Ulisse: il piacere della scoperta”. Verrà proposta “La notte del Titanic”: a 110 anni di distanza dal suo affondamento, Alberto Angela ci accompagnerà nei luoghi che hanno segnato le vicende di questo transatlantico, un gioiello della tecnica ritenuto “inaffondabile”, naufragato nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà una nuova puntata di “Amici”, il talent condotto da Maria De Filippi.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Sotto pressione”: dopo una corsa contro il tempo, i Federali riescono a bloccare un attentato che doveva compiersi tramite un camion bomba…

RaiTre alle 21.45 trasmetterà “Che ci faccio qui – Ti amo ancora”. Un’inchiesta di Domenico lannacone. Un viaggio in cinque puntate in cui “periferia, ambiente, legalità, immigrazione, accoglienza, diventano i sentieri attraverso i quali vengono tracciate le storie dei protagonisti di questa stagione.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.10 con uno speciale di “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili. A seguire, alle 22.30, verrà proposta la visione di “1992/2022 – Ritorno all’inferno“. Il commosso ricordo di Toni Capuozzo dell’assedio di Sarajevo, documentate sul campo. Una testimonianza della crudeltà della guerra ma, in mezzo a tanta disperazione, anche di gesti di solidarietà e umanità.

Italia1 alle 21.15 proporrà “Freedom presenta“. Roberto Giacobbo prosegue il suo percorso tra i vari Continenti, inseguendo misteri, fedi, miti, fenomeni. Questa settimana, prima parte dello speciale dedica a mistero e insondabile.

Un viaggio tra i misteri del passato e del futuro, a iniziare da quelli più popolari.

Cosa c’è di veritiero, oltre la leggenda, sui vampiri? John Polidori è stato il primo ad aver scritto di vampiri, del fantasma nella sua Villa di Corliano, della Tomba di Dracula e della porfiria… E… che cosa è successo a Triora, conosciuta come la Città delle Streghe?

Le sirene sono mai esistite o fanno solo parte del mito?

Infine, dopo la declassificazione di file militari, si può parlare di ciò che è emerso dal Blue Book americano. I dossier raccolgono sia gli avvistamenti di UFO, tra 1947 e il 1969, che le testimonianze esclusive dei maggiori ufologi internazionali. Cosa si sa, invece, dei file militari italiani?

Su La7 alle 21.15 ci sarà il talk-show “In onda” e a seguire, alle 22.30 verrà proposto il film “Le quattro piume”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Wake Up – Il risveglio”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – La promessa”; su Iris alle 20.55 “Il rapporto Pelican” e su Italia2 alle 21.10 “The strangers”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Italian Stand Up – Daniele Raco”. Dal Teatro Zelig, tempio della comicità milanese, Daniele Raco presenta il suo spettacolo di stand up comedy “The Raco horror picture show”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Ghost wisperer” e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.