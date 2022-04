Raccolta per l'Ucraina: non si ferma la solidarietà dei bergamaschi - BergamoNews

Bergamo. Non si ferma la solidarietà dei bergamaschi per la popolazione ucraina. Dimostrando di avere grande cuore, in tanti, tantissimi stanno continuando a dare il proprio contributo alla raccolta “Un aiuto per l’Ucraina”, promossa dalla Caritas diocesana insieme a Fondazione della Comunità Bergamasca per sostenere le comunità locali che si sono mobilitate sin dai primi giorni per ospitare le famiglie in fuga dalla guerra.

Ora le risorse raccolte ammontano 1.086.063 euro e la cifra aumenterà ancora.

Il network delle realtà che sostengono l’iniziativa si sta allargando coinvolgendo parecchi partner: nelle scorse settimane hanno aderito Ascom, Confindustria, Confcooperative, Università degli Studi di Bergamo, Ance – Associazione nazionale costruttori edili, Consiglio notarile di Bergamo, Consorzio dei pasticceri artigiani di Bergamo, Fondazione Mia – Misericordia Maggiore di Bergamo, comitato provinciale dei Caduti e dispersi in guerra e l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo.