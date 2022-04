"Ocio-One drive", il videogioco destinato ai giovanissimi per prevenire le dipendenze - BergamoNews

Bergamo. Per celebrare i 10 anni di vita e porre attenzione ad “Alcohol prevention day”, la giornata mondiale per la prevenzione alcologica, l’Associazione Atena, con il patrocinio del Comune di Bergamo, ha realizzato due nuove iniziative sul territorio.

In particolare, Atena presenta in anteprima “Ocio – Just drive!” – sani stili di vita e divertimento in giro per la città di Bergamo -, il nuovo videogioco innovativo ed educativo, gratuito e scaricabile su Android, destinato ai ragazzi della fascia 10-14 anni d’età delle scuole di Bergamo e provincia realizzato in collaborazione con RetroEdicola di Boccaleone.

Accanto a questo progetto educativo, che attraverso il linguaggio del videogioco, molto vicino ai ragazzi, intende renderli consapevoli delle varie forme di dipendenza da cui rifuggire, viene presentata la seconda edizione della Mostra fotografica “Oltre l’alcol in uno scatto” che si terrà da venerdì 8 a domenica 10 aprile (con il patrocinio anche della Provincia di Bergamo) presso il Chiostro di Santa Marta e che vedrà la partecipazione dei ragazzi delle scuole bergamasche in veste di artisti e fotografi con uno sguardo attento ed originale al tema della dipendenza da alcol e a quel che i nostri giovani vedono “oltre”.

Temi molto caldi e, purtroppo, d’attualità che stanno molto a cuore all’associazione la cui mission principale è proprio quella di prevenire ogni forma di dipendenza giovanile con progetti e azioni concrete sul territorio rivolte ai ragazzi. Tra questi “Atena Ascolta”, lo sportello di ascolto psicologico per il disagio giovanile nato nel 2016.

Una presenza costante a favore dei giovani bergamaschi che è valsa ad Atena l’assegnazione della Civica Benemerenza da parte del Comune e che cade proprio nel 10° compleanno. “Siamo molto onorati ed orgogliosi di aver ricevuto un riconoscimento così importante da parte del Comune di Bergamo, da sempre attento e vicino ai progetti di Atena. Per celebrare questo traguardo e i primi dieci anni di vita, l’Associazione ha ideato un nuovo ed innovativo videogioco educativo rivolto ai giovani per aiutarli a fare le scelte giuste e allestito la mostra fotografica ‘Oltre l’alcol in uno scatto’, in partenza venerdì e ricca di opere di valore realizzate dai ragazzi delle scuole bergamasche”, afferma Ambra Finazzi, presidente dell’Associazione Atena.

“La sinergia con l’associazione Atena dura da tempo grazie al lavoro di collaborazione a contrasto delle dipendenze e di prevenzione del disagio giovanile nelle sue molteplici manifestazioni: dal consumo di droga e l’alcol, al bullismo e cyberbullismo al gioco d’azzardo, fino ai disturbi alimentari e psicologici – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Marcella Messina -. I comportamenti a rischio riguardano fasce di età sempre più basse e la pandemia, in questo senso, ha ulteriormente aggravato il quadro evidenziando, nei ragazzi, fragilità latenti da attenzionare con cura, e nelle figure genitoriali, fatica nell’affrontarle. Da qui l’importanza e la necessità di trovare un efficace raccordo tra istituzioni, famiglie e i soggetti che operano nel territorio con l’obiettivo di promuovere occasioni di apertura all’ascolto reciproco, proporre interventi di formazione e sensibilizzazione sui temi emergenti, e creare una corresponsabilità educativa finalizzata al benessere dei ragazzi.”

“Ho conosciuto l’associazione Atena ancor prima di entrare in Amministrazione comunale. Negli anni, l’attività dell’associazione si è consolidata come punto di riferimento sui temi della cultura della prevenzione dalle dipendenze, e le occasioni di scambio e di incrocio sul territorio sono sempre state proficue. E’ bello, dunque, essere qui insieme a celebrare i 10 anni dell’associazione con le iniziative in programma tra le quali, in particolare, voglio citare “Ocio – Just drive!” – sani stili di vita e divertimento in giro per la città di Bergamo, il videogioco scaricabile gratuitamente dai principali store ed utilizzabile direttamente sui device mobili. Questo è l’esempio virtuoso della capacità di riconfigurare le proprie offerte educative con attenzione a stili di comunicazione e apprendimento che differenziano le generazioni ma diventano terreno di scambio e di possibile confronto educativo quando mettono in gioco le caratteristiche di ciascuno dei soggetti coinvolti”, aggiunge Loredana Poli, assessora all’Istruzione e alle Politiche per i Giovani.

L’associazione chiuderà le celebrazioni per il decimo compleanno il prossimo 6 maggio con un evento, con entrata libero e aperto a tutti, presso l’Auditorium S. Alessandro dal titolo: “L’età tradita – Oltre i luoghi comuni sugli adolescenti” con relatore Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano e docente di Psicologia all’Università Milano Bicocca.