Nasce ASD Costa Volpino, nuove squadre in collaborazione con l'AlbinoLeffe - BergamoNews

Costa Volpino. Una nuova realtà, una grande opportunità per il paese e non solo, un campo nuovo, quello realizzato in località Malpensata e una collaborazione con l’AlbinoLeffe.

È tutto pronto, si parte con obiettivi ambiziosi: “L’idea – spiega il presidente Diego Lorandi – è quella di partire con due squadre in uscita dal Gso per limiti di età, le categorie Esordienti e Giovanissimi, lo sforzo sarà poi quello di andare a creare una prima squadra e la Juniores e lavoreremo anche per creare una prima squadra femminile. Puntiamo a costruire un progetto sportivo concreto e duraturo nel tempo, estendendolo anche ai paesi limitrofi, considerate le potenzialità che può offrire un territorio popoloso e ricco di risorse come il nostro. Lo scopo è quello di continuare il percorso di crescita dei ragazzi che, dai 5 ai 12 anni, giocano a calcio negli Oratori di Costa Volpino, sia in ambito maschile che femminile. Il ‘testimone’ che erediteremo dal Gso, che continuerà quindi a fare calcio e continuerà a farlo negli oratori con gli stessi principi e valori messi in campo fino ad oggi, ci permetterà di avere un’importante risorsa da far crescere; a noi spetta il compito di offrire la possibilità a tutti i ragazzi di giocare a Costa Volpino senza dover richiedere particolari sacrifici alle famiglie”.

Una società pronta ad abbracciare un bacino d’utenza piuttosto ampio: “Vogliamo rivestire un ruolo importante per lo sport e per il mondo del Calcio non solo per Costa Volpino. Abbiamo la fortuna di avviare e sviluppare il progetto in un’area interessata da un considerevole bacino di utenza ed attualmente privo di realtà sportive che praticano calcio ad 11. La nostra ambizione è quella di essere la scelta del futuro sportivo e ricreativo di centinaia di ragazzi che coltivano la loro passione legata al mondo calcistico. Costa Volpino, comune con circa 9 mila abitanti, confina con il comune di Rogno ed il comune di Pisogne. Una zona con più di 20.000 abitanti, ad oggi scoperta da società sportive inerenti al mondo del calcio a 11”.

Ci sarà spazio anche per il calcio femminile: “Cercheremo di attirare e invogliare sempre più le ragazze ad avvicinarsi al mondo del calcio offrendo loro la possibilità di iscrizione di squadre a 7 o 11 giocatrici”.