Mondiale Superbike ai nastri di partenza: il bergamasco Locatelli si candida a sorpresa - BergamoNews

La stagione 2022 potrebbe esser quella della consacrazione per Andrea Locatelli.

Dopo aver sfiorato all’esordio il podio finale, il 25enne di Selvino è pronto a lottare per il Mondiale Superbike con l’obiettivo primario di conquistare il primo titolo iridato della categoria in carriera.

Capace di adattarsi repentinamente alla categoria, Locatelli ha impressionato nel corso del 2021 dimostrandosi particolarmente veloce in condizioni diverse, centrando quattro podi e lottando in alcuni casi alla pari del compagno di squadra Toprak Razgatlioglu e del britannico Jonathan Rea.

In grado di cogliere il titolo di miglior rookie, il pilota del Pata Yamaha with Brixx WorldSBK avrà tutti gli occhi puntati su di sé: da un lato grazie agli ottimi risultati ottenuti sinora e dall’altro avendo l’opportunità di guidare la moto ufficiale della casa giapponese, che dodici mesi fa si aggiudicò il campionato con Razgatlioglu.

Un mezzo che si è confermato particolarmente affidabile anche nel corso della due giorni di test andata in scena ad Aragon, dove Locatelli ha strappato il sesto posto assoluto, cogliendo così un risultato lusinghiero su una pista tradizionalmente poco favorevole per la Yahama.

In attesa del primo appuntamento stagionale in programma per sabato 9 aprile, il favorito numero uno per la vittoria del campionato iridato appare ancora una volta Toprak Razgatlioglu il quale avrà modo di usufruire degli aggiornamenti apportati al comparto elettronico della sua moto, oltre che dell’applicazione di un nuovo serbatoio.

Secondo al termine dei test andati in scena al “Motorland Aragón”, il fuoriclasse turco dovrà vedersela con Jonathan Rea il quale è apparso particolarmente determinato a riportare la Kawasaki sul gradino più alto del podio.

Il pilota nordirlandese si è infatti concentrato parecchio sulla frenata, mostrando i propri progressi sin dalle prime uscite del 2022 e confermandosi l’atleta da battere in vista dell’appuntamento iberico, dove in passato è riuscito ad andar a segno già per due volte.

I due contendenti dovranno però vedersela sia con Locatelli che con lo spagnolo Alvaro Bautista, approdato nuovamente all’Aruba.it Racing – Ducati dopo l’esperienza negativa con il Team HRC andando così a sostituire l’inglese Scott Redding, trasferitosi in BMW Motorrad.

In chiave orobica da segnalare infine la presenza del Barni Spark Racing che schiererà Luca Bernabei, all’esordio fra le derivate di serie.

La scuderia di Calvenzano proverà a cancellare le difficoltà incontrate lo scorso anno con Tito Rabat e Samuele Cavalieri, puntando sul 21enne sammarinese e presentandosi per la prima volta al Mondiale Supersport con il 18enne Oliver Bayllis, figlio del campione australiano Troy.