Come programmare l’invio di messaggi con iPhone - BergamoNews

Può esservi capitato di non poter inviare un messaggio di testo in un dato momento futuro, e dunque di volerlo programmare. Purtroppo non tutti gli smartphone dispongono di meccanismi comodi per la programmazione dell’invio di messaggi di testo, nonostante, si tratti di una funzione incredibilmente utile e comoda per gli utenti. Ciò che sappiamo è però che le aziende tech stanno lavorando per implementare questa funzione sui loro device.

Oggi insieme agli esperti di MisterGadget vogliamo concentrarci sul mondo iPhone.

Apple non da ai suoi utenti una soluzione rapida e comoda per programmare l’invio di un messaggio di testo. Infatti i possessori di iPhone dovranno necessariamente o utilizzare l’app “comandi rapidi” dove però sono necessari una serie di passaggi intermedi, o affidarsi ad applicazioni sviluppate da terze parti.

I limiti di Apple

L’azienda di Cupertino dunque non prevede per i suoi utenti una funzione propria all’interno della sua app di messaggistica che consenta la programmazione futura dell’invio di un messaggio di testo. Esiste si una soluzione alternativa che però pone all’utente dei “limiti”.

Attraverso infatti l’app “comandi rapidi” gli utenti possono programmare l’invio del medesimo messaggio alla stessa ora con cadenza giornaliera, settimanale o mensile. Capite però che stiamo parlando di una soluzione che può non soddisfare a pieno le esigenze delle persone e che in alcuni casi potrebbe risultare scomoda o problematica.

Come programmare messaggi iPhone grazie a “Comandi Rapidi”

Per programmare l’invio di messaggi ad una determinata ora in maniera regolare e ripetuta nel tempo, l’app “comandi rapidi” è sicuramente la soluzione giusta. Meno se vogliamo programmare l’invio di un solo messaggio.

Vediamo come fare:

1. Vai all’applicazione “Comandi Rapidi” del tuo iPhone.

2. Una volta aperta l’app, in basso, compariranno 3 opzioni. Dovrai selezionare “automazione” e successivamente cliccare sul tasto “Crea un automazione personale”.

3. A questo punto comparirà una nuova schermata con la dicitura “Nuova automazione”. Qui dovrai fare tap sull’opzione “Ora del giorno” e scegliere l’ora del giorno in cui desideri che venga effettuato l’invio del messaggio. Inoltre dovrai anche indicare se la ripetizione dell’invio dovrà avvenire giornalmente, settimanalmente o mensilmente. Scelte queste specifiche, fai tap su “avanti”.

4. Dovrai ora selezionare l’opzione “Invia messaggio” che ti verrà suggerita da iPhone. Se così non fosse, clicca su “Aggiungi azione” e successivamente apparirà l’opzione con la dicitura “invia messaggio”.

5. L’ultimo passaggio, è quello relativo al messaggio vero e proprio. Seleziona il destinatario e digita il testo. Dopodiché avrai terminato di programmare il tuo messaggio.

È importante ricordare che il messaggio che hai appena programmato continuerà ad essere inviato con la cadenza da te prestabilita fino a quando non eliminerai la funzione manualmente. Questo potrebbe dunque essere un problema per “i più sbadati”.

App di terzi

Per coloro che trovano il metodo appena spiegato comodo o poco intuitivo, possono comunque fare affidamento ad app sviluppate da aziende esterne che consentono una programmazione più semplice, e non ripetuta. Le migliori a nostro parere sono:

• Kyew App

• Autosender App

• Schedule My SMS

Ciascuna di queste app implementa poi tutta una serie di funzionalità che vogliono facilitare la tua gestione della casella dei messaggi.

Consigliamo di testarle tutte e trovare quella che più si avvicina alle vostre necessità.