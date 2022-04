Bergamo, torna in piazza il Comitato Eutanasia Legale - BergamoNews

La scorsa estate sono state raccolte 1.240.000 firme per chiedere il referendum per la legalizzazione dell’eutanasia che poi è stato bocciato dalla Corte costituzionale. È stata persa un’occasione storica.

Il cammino verso la legalizzazione dell’eutanasia non si ferma. Certamente la cancellazione dello strumento referendario da parte della Corte costituzionale renderà il cammino più lungo e tortuoso e per molte persone ciò significherà un carico aggiuntivo di sofferenza, ma la strada è segnata. Siamo grati a chi ha dato forza finora alla campagna “Eutanasia legale”, inclusi i 1.240.000 cittadini e cittadine che hanno sottoscritto i referendum e i tanti che ci hanno sostenuto. A loro diciamo che l’impegno per essere “liberi fino alla fine”, iniziata con Piergiorgio Welby 15 anni fa, continua. Il Comitato Eutanasia Legale di Bergamo sarà di nuovo in piazza domenica 10 aprile dalle 10 alle 13 con un gazebo in via XX settembre n°12.

Raccoglieranno le firme perché la legge approvata il mese scorso alla Camera sulle “Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita” sia immediatamente calendarizzata al Senato e siano apportato i miglioramenti di cui il testo uscito dalla Camera ha bisogno. Il nuovo testo non consente di accedere all’aiuto a morire alle persone affette da patologie gravissime e da sofferenze insopportabili ma “non tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale”, come solitamente sono i malati terminali di cancro e quelli affetti da alcune malattie neurodegenerative. Sono escluse anche le persone completamente immobilizzate che non possono autonomamente porre termine alla propria vita.

“Queste discriminazioni previste dal testo approvato dalla Camera vanno superate. Ci appelliamo ai senatori e alle senatrici perché immediatamente iscrivano all’ordine del giorno dei lavori del Senato la legge; chiediamo anche di modificare il testo in discussione per avere una legge che non discrimini e che renda davvero tutte le persone libere di scegliere sulla propria vita fino alla fine”.