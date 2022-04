Atalanta a Sassuolo senza i "polmoni" Freuler e De Roon: Gasp ridisegna la mediana - BergamoNews

I quarti di finale di Europa League hanno lasciato sul groppone dell’Atalanta e di Gasperini un’altra grana: al 67esimo minuto della gara contro il Lipsia, Remo Freuler è stato costretto a uscire dal campo per un infortunio muscolare alla gamba destra.

Gli esami a cui si sottoporrà sabato il mediano svizzero faranno chiarezza sul tipo di problema che lo ha messo ko contro i tedeschi, ma quasi sicuramente Gasperini dovrà farne a meno nella gara con il Sassuolo. Si prospetta uno stop di una decina di giorni, ma senza i dovuti approfondimenti è difficile fare previsioni.

Oltre al calciatore elvetico, in Emilia mancherà il compagno di reparto De Roon. L’olandese è squalificato a causa del cartellino giallo rimediato nel finale di gara con il Napoli.

Il tandem Freuler-De Roon ha rappresentato nelle ultime stagioni l’ossatura dell’Atalanta sulla linea mediana del campo. Entrambi garantiscono corsa ed equilibrio e la loro assenza costringerà il pacchetto offensivo della Dea a fare qualche straordinario nei ripiegamenti in difesa.

Quel che è certo è che Gasperini dovrà ridisegnare il centrocampo: la prima ipotesi è l’utilizzo di Pessina e Koopmeiners. Le doti in fase di impostazione del “Koop”, i suoi lanci lunghi con il contagocce e la sua visione di gioco potrebbero essere messe al servizio della squadra, più lontano dalla porta avversaria. Altra chance invece per Pessina, per far rivedere al pubblico bergamasco quei colpi che gli hanno permesso di conquistare la Nazionale e vincere un Europeo.

La seconda ipotesi è l’impiego in mezzo di Scalvini. Il gioiellino classe 2003 ha dimostrato all’esordio in Europa League di avere le caratteristiche per ricoprire quel ruolo con qualità e personalità, ma è più probabile un suo impiego in difesa accanto a Demiral e Palomino.

Sulle corsie esterne spazio ad Hateboer e Pezzella, Maehle deve ancora superare il fastidio al ginocchio. Buone notizie per Zapata, ma Gasperini potrebbe schierarlo giovedì dal primo minuto. Davanti dovrebbero invece trovare spazio Pasalic a supporto di Malinovskyi e Muriel.

C’è curiosità intorno alle scelte di formazione del tecnico, perché l’Atalanta deve ridisegnare il suo assetto tattico e riprendere la corsa per l’Europa. Non sottovalutando il Sassuolo e i suoi magnifici 4: Berardi, Raspadori, Traore e Scamacca: uno spauracchio per le difese di tutta la Serie A.