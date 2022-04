Treviglio, nasce il gruppo di lavoro "Programmazione economica, partecipazione e politiche per i giovani" - BergamoNews

Treviglio. Mercoledì si è riunito in prima convocazione il gruppo di lavoro “Programmazione Economica, Partecipazione e Politiche per i Giovani”, un’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale di Treviglio per contribuire, fattivamente, a rendere ancora più concreto e palpabile il lavoro dell’assessorato dedicato alla materia, in capo a Valentina Tugnoli. Si tratta infatti di un organo di partecipazione, ossia di collegamento tra l’amministrazione comunale e la cittadinanza, il cui compito da qui fino a fine consiliatura sarà quello di coadiuvare il percorso anche nell’ambito delle mie deleghe. Insieme al presidente Balconi, alle consigliere Premoli e Mansueto, al vicepresidente Lucido, alla segretaria Barone e ai membri Ceruti, Ghione e Viganò verranno approfonditi i temi sottoposti, formulati pareri e proposte per mantenere gli impegni presi e verranno esaminati gli atti più importanti della programmazione economica dell’ente.

“Sono molto soddisfatta dell’esito della prima riunione perché siamo entrati subito nel vivo del tema, in questo caso il bilancio di previsione – racconta Valentina Tugnoli, assessore all’Economia -, anticipando il rendiconto che porteremo in consiglio a fine mese. Il gruppo di lavoro ha passato in rassegna tutte le voci di spesa, specialmente quelle più significative, e le entrate con le decisioni assunte. Siamo entrati nel vivo del dibattito, puntando l’attenzione sui grandi temi della giustizia, dell’ambito sociale, delle spese ambientali che hanno riflesso poi anche sulla Tari: un lavoro certosino e di approfondimento molto valido e utile per la città. Faremo anche delle proposte all’amministrazione, proposte che risulteranno certamente importanti per accrescere il già importante operato dell’amministrazione”.