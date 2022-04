Roberta Togni è Vice Presidente di Aisem - BergamoNews

Roberta Togni, General Counsel e CSR Officer di Automha, è stata nominata Vice Presidente con delega ai rapporti associativi di AISEM, Associazione Italiana Sistemi di Sollevamento, Elevazione e Movimentazione. Una realtà italiana che rappresenta la migliore imprenditoria nazionale per la costruzione e la distribuzione di macchine per la movimentazione e il sollevamento dei materiali.

Tra gli associati AISEM troviamo Automha, leader nel settore dell’intralogistica e della progettazione, produzione e realizzazione di magazzini automatici con sede a Bergamo.

Automha è una presenza solida in AISEM, sia come azienda associata, sia per l’attività negli organi direttivi.

Lunedì 5 aprile, infatti, Roberta Togni, già a capo della sezione Sistemi Intralogistici AISEM dal 2020, ha ricevuto la nomina di Vice Presidente con delega ai rapporti associativi. Una carica molto importante, che le attribuisce la responsabilità di essere portavoce delle aziende dell’intralogistica e un esempio per tutte le donne che operano nei settori industriali.

L’obiettivo della General Counsel di Automha, che nel dicembre 2019 era entrata a far parte del Consiglio Direttivo dell’associazione, è proporre nuove linee guida per regolare la produzione, al fine di modificare quelle esistenti risalenti a oltre trenta anni fa. Il rinnovo delle normative tecniche legate all’intralogistica è importante in quanto i prodotti di questo settore sono legati a software in continuo aggiornamento: di conseguenza, le leggi devono stare al passo con l’evoluzione tecnologica.

La nomina di Vice Presidente di AISEM a Roberta Togni è un ulteriore esempio dell’impegno che l’azienda Automha attua per incentivare la crescita del proprio settore e la tutela di ogni singolo lavoratore.