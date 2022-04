Orti urbani a Bergamo, nuovo bando: quanti e dove sono i terreni da coltivare - BergamoNews

Bergamo. Dal 12 aprile sarà compilabile online, sul sito del Comune di Bergamo, il nuovo bando per la concessione di orti urbani la cui assegnazione avverrà con decorrenza dal 1 gennaio 2023.

Diciassette sono quelli già pronti: 11 orti nel quartiere Carnovali (via Spino); 4 nel quartiere di Celadina (via Pizzo Redorta); 2 a Valtesse (Via Pescaria).

Gli altri 44, che si renderanno via via disponibili tra la fine del 2022 e il 2023 nei i quartieri di Boccaleone, Carnovali, Celadina, Colognola, Grumello, Monterosso, Valtesse e Villaggio Sposi, sono attualmente in fase di manutenzione o prossimi alla scadenza di una concessione non più rinnovabile.

“La graduatoria delle domande che si determinerà con questo bando – ed è questa la prima novità – rimarrà in vigore e verrà utilizzata non solo per i primi 17 lotti, ma anche per quelli disponibili in seguito. Una scelta che ci permette di evitare nuovi passaggi burocratici per i cittadini e quindi lo snellimento delle procedure e dei tempi. La seconda novità consiste nella possibilità per il cittadino di esprimere una o più preferenze rispetto al quartiere/ubicazione dell’orto. Nella domanda di assegnazione, infatti, sono compresi tutti i nove siti dove i 61 appezzamenti sono collocati e chi procede con la compilazione può definire così la sua personale graduatoria. In fase di assegnazione l’ordine di preferenza verrà rispettato in funzione evidentemente delle disponibilità residue rispetto alla posizione di graduatoria. Anche questa è una decisione motivata dalla necessità di venire sempre più incontro alle necessità dei cittadini e di ottimizzare la gestione del bando in fase esecutiva.” Marzia Marchesi, Assessora al Verde pubblico

I cittadini interessati possono presentare la domanda dal 12 aprile al 25 maggio in una delle seguenti modalità:

– modulo telematico disponibile sul sito del Comune di Bergamo https://bit.ly/3Jgp6nV per la compilazione è necessario autenticarsi attraverso sistema CNS o SPID. È attivo il servizio di supporto alla compilazione attraverso il numero verde 800 29 21 10 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30

– posta elettronica del Comune: protocollo@cert.comune.bergamo.it

– posta ordinaria all’indirizzo:

Comune di Bergamo – Ufficio Protocollo del Servizio Gestione documentale

Piazza Matteotti n. 27 24122 Bergamo

Sul frontespizio della busta indicare la dicitura: Avviso pubblico per la concessione di orti su terreni di proprietà comunale

Si ricorda che il nuovo regolamento, approvato in Consiglio comunale nel 2020, ha introdotto delle modifiche nei criteri di assegnazione a vantaggio delle persone più giovani, delle famiglie numerose e di quelle con difficoltà economiche.

Tra i requisiti richiesti: età non inferiore ad anni 18; essere residente nel comune di Bergamo da almeno un anno; non essere titolare di altri orti ottenuti per sé, per il proprio nucleo famigliare e di non disporre di altri appezzamenti di terreno nel territorio comunale; non essere imprenditore agricolo; assumersi l’impegno di coltivare personalmente l’orto assegnato con finalità benefiche e di autoconsumo e senza fine di lucro.

La violazione dell’impegno a non perseguire finalità di lucro, anche se episodica e non continuativa, comporta l’immediata revoca della concessione.

L’Amministrazione comunale concede l’orto urbano per un periodo di massimo di 3 anni, rinnovabile per altri 3 su richiesta dell’assegnatario, e richiede, al momento dell’assegnazione, il versamento di una quota di 50 euro l’anno per la copertura delle spese di acqua e pubblica illuminazione.