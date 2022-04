Online la nuova edizione di Take Care, la rivista ufficiale del gruppo Habilita - BergamoNews

È disponibile online la nuova edizione di Take Care, la rivista ufficiale del gruppo Habilita.

In apertura di questo nuovo numero vengono presentate tutte le novità relative ai servizi disponibili in Habilita San Marco, il poliambulatorio di Bergamo situato in Piazza della Repubblica 10. Dopo un importante intervento di restyling, con la razionalizzazione e l’ottimizzazione degli spazi interni, sono state rinnovate diverse apparecchiature, ed è in programma la sostituzione di quella per la diagnostica per immagini. In particolare, verrà installata la nuova risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 tesla: uno strumento di ultima generazione che permetterà di effettuare indagini molto più approfondite ed efficaci. Rinnovata anche la macchina per la radiologia e il mammografo con tomosintesi, capace di individuare fino al 40% in più di lesioni.

Un’ampia sezione di questo numero di Take Care è dedicata all’attività riabilitativa che viene svolta in Habilita I Cedri (Fara Novarese) e alla chirurgia ortopedica ad anca e ginocchio di Habilita Villa Igea (Acqui Terme). Il Dr. Pietro Rettagliata (specialista di protesica di ginocchio) e il Dr. Eddie Bibbiani (specialista di protesica d’anca) spiegano l’efficacia di un intervento di protesi, soprattutto per le persone che vogliono proseguire a praticare sport anche in età adulta.

Nella rubrica “Conosciamoci meglio” viene presentato il servizio di tricologia in Habilita San Marco, recentemente attivato anche nella sede di Osio Sotto. Nella sezione viene sottolineata l’importanza di non rimandare controlli specialistici, al fine di prevenire la caduta di capelli.

Diversi anche i riferimenti allo sport: il Dr. Massimo Allegri, referente del Centro Diagnosi e Cura del Dolore, spiega in che cosa consista la medicina rigenerativa. Si tratta dello stesso principio che ha consentito alla campionessa bergamasca Sofia Goggia di recuperare velocemente il proprio infortunio e di conquistare una medaglia d’argento alle recenti Olimpiadi di Pechino. Un’altra campionessa, Vanessa Ferrari, argento olimpico nella ginnastica artistica a Tokyo 2020, è stata operata con successo in Habilita I Cedri dal Dr. Giacomo Zanon: i dettagli dell’intervento sono disponibili all’interno della rivista.

Completano la rivista tutte le notizie riguardanti i nuovi servizi nelle diverse sedi del gruppo, la rassegna stampa e le informazioni relative a orari e contatti.

Leggi la rivista: habilita.it/take_care/take_care22/