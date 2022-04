Nicola, bergamasco a Dnipro: "Bombardano tutto intorno a noi, ma da qui riusciamo ad aiutare” - BergamoNews

Nicola B., di Bergamo, è l’ultimo italiano rimasto a Dnipro, città a sud est dell’Ucraina, dove si occupa della coordinazione di 12 centri d’aiuto.

Per il momento il centro città non è stato ancora colpito dalle bombe russe, a differenza della provincia e del resto della regione. Anche se le sirene, ci dice che “suonano tutto il giorno, oramai quasi ininterrottamente. Noi usciamo comunque per portare i vari aiuti, ma è sempre un grande rischio”.

“Finalmente è arrivato il primo tir dall’Italia diretto proprio alla nostra città. La merce è partita da Torino ed è arrivata fino alla Polonia, poi lì tramite dei miei contatti sono riuscito a farla portare fino a Leopoli dove un nostro tir è andato a ritirare gli aiuti. Insieme a quello sono arrivati altri tre tir, è stata una giornata intensissima abbiamo passato tutto il tempo a scaricare la merce e distribuirla ai vari centri d’aiuto. Purtroppo, da quando partono, i camion ci mettono circa 10 giorni a raggiungere la nostra città. Ora abbiamo veramente bisogno di cibo e medicinali. Fino ad oggi – aggiunge – abbiamo accolto oltre 23mila persone provenienti dalle città più colpite, 10mila in più in due settimane. Magari per qualcuno possono non sembrare molte ma in realtà sono tantissime, basi pensare che bisogna dare un tetto e dei viveri a 10mila persone in più rispetto ai giorni precedenti e nei prossimi ne aspettiamo 200″.

In base al numero di persone di ogni centro distribuiscono i generi alimentari e di prima necessità, nei giorni scorsi fuori da uno dei 12 punti di raccolta che Nicola coordina in città c’erano 400 famiglie con una media di due persone per ognuna. “Abbiamo distribuito un sacchetto per ognuna con beni vitali. Inoltre ora cerchiamo di allestire posti d’appoggio in appartamenti vuoti, palestre, cinema, chiese e nei seminterrati delle fabbriche. Cerchiamo di evitare gli ospedali perché sappiamo essere presi particolarmente di mira”.

Giovedì 7 aprile è stato bombardato l’ospedale psichiatrico di Kharkiv, a meno di 200 chilometri da Dnipro. La linea ferroviaria invece è stata colpita a 50 chilometri dalla città: “La nostra linea invece fortunatamente funziona ancora. Circa 1.500/2.000 persone lasciano la città per raggiungere le frontiere, mentre tanti decidono di restare nella speranza di poter tornare nelle loro case”. Nicola ci racconta inoltre che i russi minano i cadaveri così da fare esplodere la mina durante il recupero dello stesso.

guarda tutte le foto 13



Dnipro, gli aiuti umanitari coordinati dall’imprenditore bergamasco

Per il momento Dnipro non è colpita come altre ed è per questo che è diventata un hub umanitario dove i civili che scappano dalle altre città si rifugiano. Nicola e la sua famiglia non lasceranno la città e continueranno con gli aiuti. Fino a quando non saranno costretti a partire.