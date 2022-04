Il papà di Carol Maltesi: "Nessuna pietà per l'omicida della mia bimba" - BergamoNews

“Perché non ci hai provato con me pezzo di …? Ti aspetto quando esci dal carcere, anche dopo 30 anni”: è quanto ha scritto su Facebook Fabio Maltesi, padre della 26 enne Carol, uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa reo confesso, Davide Fontana, a Rescaldina (Milano) e trovata in un burrone a Borno, tra Brescia e Bergamo.

“Nessuna pietà per questo mostro… Diavolo diavolo maledetto, assassino psicopatico, macellaio schifoso, come ti sei permesso di togliere la vita e torturare il bel viso e il corpo della mia bimba, anche dopo la sua morte”, ha scritto Fabio Maltesi, che abita in Olanda, negli ultimi giorni ha dedicato diversi post su Facebook all’omicida di sua figlia.

“Maledetto che hai distrutto la vita del mio angelo, togliendo via il diamante della mia di vita”, ha concluso.