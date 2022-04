Happy Hour del bergamasco Ceresoli: narcisismo e smania di perfezione raccontati con musica e poesia - BergamoNews

Sempre in forma, mai infelici. Non ci possono essere momenti di down, ma solo top perenni nelle nostre vite. Bisogna apparire perfetti, non c’è alternativa. “Happy Hour” di Cristian Ceresoli è uno spettacolo che riesce a spiazzare grazie a una forma di efficacissima quanto malsana di allegro totalitarismo.

Il celebre autore bergamasco, conosciuto in tutto il mondo per “La merda”, ancora in tour dopo dieci anni, ha fatto al Teatro Sociale per la rassegna “Altri Percorsi” della Fondazione Teatro Donizetti.

Sul palco Silvia Gallerano, già protagonista de “La merda”, e Stefano Cenci interpretano due bambini Ado e Kerfuffle, sorella e fratello.

All’apparenza quella di Happy Hour potrebbe essere la storia di qualsiasi famiglia. E in parte lo è. Ci sono genitori che proiettano sui figli la frustrazione di un sogno americano mai mancato, e ci sono figli che vivono male il loro essere bambini perché tremendamente impauriti di deludere mamma e papà.

In questa famiglia c’è il sogno del benessere, che si concretizza nell’aspirazione ad avere una casa di lusso, una pelliccia costosissima e dei figli campioni. Ma questi due bambini sono tutto fuorché dei fuori classe. Il papà si ostina a non vedere che Kerfuffle è sempre messo in panchina dal mister, mai in campo. Ado si impegna al massimo, facendo molti sacrifici, ma ai provini non viene mai scelta.

guarda tutte le foto 4



Happy Hour di Cristian Ceresoli al Teatro Sociale

Fuori e dentro questa famiglia incapace di accettare la realtà c’è un mondo che si sta sgretolando. Troppo superficiale e privo di sostanza. Nella poesia di Ceresoli emerge tutto il nostro narcisismo di cui siamo vittime. Apparire è importante, il resto non conta. Solo forma e niente contenuto.

Tante immagini a intermittenza, date al pubblico una dietro l’altra, movimento dei corpi e musica costante: lo spettatore viene proiettato nel crudo specchio di ciò che è diventata la nostra società governata da iper-narcisismo e da smania di perfezionismo.

“Happy hour” è lo spettacolo più proattivo dell’intera stagione: se è vero che la musica e la musicalità della scrittura di Ceresoli rende lo spettacolo accessibile a tutti è altrettanto vero che la trama è come una bomba esplosa. Sta al pubblico raccogliere i pezzi e provare a ricostruire il puzzle.