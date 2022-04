Giorgia Soleri, compagna di Damiano dei Maneskin: la malattia e le cure a Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Giorgia Soleri, modella e influencer milanese soffre da tempo di vulvodinia, una malattia molto dolorosa e difficilmente diagnosticabile.

La ragazza ha più volte raccontato attraverso i suoi canali social i disagi dovuti alla malattia. Proprio attraverso Instagram, rispondendo ad alcune domande, la modella ha dichiarato di essere in cura presso la CasaMedica, centro polispecialistico di Bergamo, con sede in via Camozzi: “Sì, sono in cura con la Dottoressa Marra, la Dottoressa Monti e la Dottoressa Tonini, mi trovo molto, molto bene”, risponde la Soleri alla domanda di una fan.

Più volte Giorgia si è esposta sull’argomento vulvodinia, l’ultima in un monologo al programma di Rai 2 “Tonica” condotto da Andrea Delogu in occasione della giornata internazionale della donna. Con lo sguardo fisso alla telecamera incalza: “Non so più nemmeno quante cose ho perso per colpa del mio dolore. Mi hanno visto decine di specialisti, sono stata ricoverata in decine di ospedali. Sono svenuta per strada. Tutto questo è durato 8 lunghi anni fino a quando, due anni fa, questo dolore finalmente ha preso un nome e si è materializzato per tutti. Per me è sempre stato concreto… di invisibile c’era solo il nome: vulvodinia. Per tanti il momento della diagnosi è una condanna, per me è stata una liberazione perché significa anche poter ricevere una terapia. Non so se guarirò mai, ma una cosa è certa: un mostro quando lo guardi in faccia fa meno paura“.

La vulvodinia è una percezione dolorosa a livello vulvare che in Italia colpisce circa il 15% delle donne. Non ha un target specifico, si presenta soprattutto in età fertile, ma può colpire anche in altri periodi della vita di una donna, dalla pubertà alla menopausa.

Giorgia, nata a Milano nel 1996, oggi vive a Roma e da circa cinque anni è fidanzata con Damiano David dei Måneskin. I due hanno dichiarato la loro relazione con una Instagram story sul profilo del cantante che ritraeva la ragazza accompagnata dalla scritta: “Dopo quattro anni si può dire no?” a lasciare intendere una relazione tra i due. A lei Damiano ha dedicato il brano “Coraline”, intonato durante l’ultimo Sanremo, che racconta la storia di una ragazza che urla la sua verità e non viene creduta.