Donne che hanno fatto la storia - BergamoNews

Se ti piacciono le storie particolari, di successo e di talento al femminile, facciamo un viaggio nel tempo e ti portiamo indietro nel passato…

Era un tiepido giorno, il 9 maggio del 1866 in Illinois nasceva Elizabeth Magie, una bimba inarrestabile e ribelle che già dall’età di 6 anni accompagnava il padre giornalista durante i comizi politici nell’America di fine 1800.

Elizabeth, galvanizzata dall’esempio del carismatico padre, segue le sue orme e per anni combatte a favore dei diritti delle donne, per la parità salariale e l’uguaglianza di genere.

Si inventò persino un gioco da tavolo, Landlord’s game, che trasmettesse ai piccoli e ai loro genitori un messaggio a favore delle donne, che nel gioco sono infatti pagate più degli uomini, e in aiuto ai più deboli contro l’appropriazione indebita delle terre. Era il 1884.

Poi, ironia della sorte, questo gioco venne brevettato ma non diede nessun guadagno, finché venne rubato, copiato ed ebbe successo con un nome nuovo, ma con una visione che era l’esatto contrario di ciò che lei voleva: parliamo di Monopoly.

Elizabeth Magie nella propria vita fu anche scrittrice, comica, attrice di scena, femminista, ingegnere e giornalista, ci piacerebbe tanto raccontare di più, ma…

Son passati quasi 200 anni e siamo ancora qui a parlare di donne pagate meno rispetto agli uomini, di lavori prettamente maschili, di differenze di genere, bla bla bla…

In Gemels S.p.A. invece si respira un’aria diversa:

qui le figure femminili occupano posti importanti e di leadership, ruoli generalmente legati a figure maschili. Da noi è così da molti anni, non c’è differenza, anzi… ci impegniamo ad essere una realtà all’avanguardia, i retrogradi stereotipi maschili li lasciamo ad altri.

Seguiteci sui nostri social e ti racconteremo i nostri case of history di donne di successo.

E come tutte le storie di successo…

Ne sta forse nascendo una nuova.

Proprio un paio di settimane fa riceviamo una richiesta dal Politecnico di Milano, con cui abbiamo una collaborazione attiva su più fronti, per un tirocinio da ingegnere meccanico. Guarda caso è una DONNA, lei stessa ci ha mostrato che il trend nella facoltà di ingegneria è di 10 ragazze su 100 iscritti…ma che strane coincidenze, per un’azienda come la nostra dove nell’ufficio tecnico già abbiamo tre donne, mamme di piccoli bimbi. Bello, possiamo ancora una volta poter dimostrare la nostra mission al femminile!

Gemels parte sempre dal basso, dal più giovane, da chi con umiltà e coraggio si mette in gioco e dimostra di voler crescere.

Come nel nostro organigramma al contrario, dove in alto e in grande ci sono le persone e in basso, in piccolo, compare il board. Noi investiamo molto sui giovani e sulla loro formazione, perciò è con enorme entusiasmo che diamo spazio a questa giovane ragazza, futuro Ingegnere del PoliMI. Da noi lavorerà insieme al team tecnico su progetti in ambito green power, una prima esperienza per essere lanciata poi fra qualche anno nel mondo del lavoro. Benvenuta fra noi, Elisa