Fuochi d'artificio a Lipsia: un pari tra mille occasioni e un ritorno tutto da vivere - BergamoNews

What a game! Così direbbero i commentatori inglesi al termine di una sfida così esplosiva, terminata 1-1, tra Lipsia e Atalanta. Una battaglia sportiva giocata non solo ad alti livelli, ma anche ad altissimi ritmi. L’Europa è questa, e l’Atalanta versione europea altrettanto.

Alla Red Bull Arena la Dea andava incontro ad un match complicato, non solo perché si trovava di fronte la quarta forza tedesca, ma soprattutto per lo stato di forma ottimo degli avversari. Da fine dicembre infatti i teutonici hanno infilato una serie super positiva recuperando dall’undicesimo al quarto posto (un solo ko, peraltro contro il Bayern Monaco).

Manco a farlo apposta è proprio da fine dicembre che l’Atalanta ha invece purtroppo avuto un vistoso calo passando da sogni di gloria alla settima piazza con la zona Champions ormai intravista solo con il binocolo. Un calo avvenuto in campionato, non in Europa dove invece la Dea corre e mostra il suo lato migliore.

Anche la trasferta di Lipsia non ha fatto eccezione con un match giocato sicuramente alla pari, se non addirittura meglio rispetto alla formazione di Domenico Tedesco.

Una squadra con un atteggiamento a fisarmonica, pronta a sfruttare soprattutto le qualità di ripartenza dei propri uomini offensivi tra cui Olmo e Nkunku, il quale tra gol e assist ha raggiunto quota 41 in tutta la stagione corrente.

Le emozioni si sono susseguite a un ritmo pazzesco. La Dea passa con un lampo di Muriel al quarto d’ora, nel primo tempo i pali tremano prima con Andrè Silva e poi con Pasalic, mentre ancora il colombiano sfiora la doppietta.

Nella ripresa non calano i ritmi, anzi le occasioni fioccano e sono tutte pesanti. I minuti 57 e 58 sono pieni di colpi di scena uno dietro l’altro: Nkunku viene steso da Demiral in area di rigore, Musso respinge il rigore di Andrè Silva, ma la gioia dura pochissimo in quanto sulla rimessa laterale Zappacosta insacca nella propria porta. Due minuti di fuoco. Un fuoco che non si spegne perché la reazione orobica è immediata e positiva, anche grazie alla linfa dei nuovi ingressi.

Scalvini manda incredibilmente alto da pochi passi, Koopmeiners colpisce il palo. Il Lipsia non ci sta e nei minuti finale va vicino a strappare la vittoria con la traversa di Szoboszlai e il tap-in di Mukiele, salvato da Demiral sulla linea.

Il pareggio nel complesso è giusto, entrambe le squadre possono avere rimpianti ma anche essere soddisfatte di aver proposto un grande match.

Con l’abolizione della regola dei gol in trasferta ormai arcinota, il ritorno si preannuncia molto entusiasmante: per accedere alle semifinali le due squadre dovranno giocare per vincere, senza speculare su nessun risultato di pareggio. Si può dedurre che al Gewiss Stadium sarà un’altra bellissima battaglia. Tutta assolutamente da vivere.

TOP E FLOP

A livello di singoli la palma di migliore se la giocano in tre: De Roon fa una prestazione mostruosa in marcatura su Dani Olmo, Demiral che concede il penalty ma è l’unico neo e nel finale è prodigioso, Musso è decisivo in più di una circostanza. Bene anche Palomino, il quale pronti via e si mette un cartellino giallo pesante sulle spalle e se lo porta con grande attenzione per ben 90 minuti interi. Non stupisce più ormai la tecnica sfoggiata da Koopmeiners. Tra gli uomini davanti Pessina risulta ancora irriconoscibile, mentre Pasalic si vede praticamente solo nell’occasione del palo colpito. Il rientro di Zapata risulta fondamentale, e lo si è potuto notare sin da subito con la palla gestita per la chance di Scalvini. Con il colombiano recuperato la Dea ha ritrovato una delle pedine più importanti e che più son mancate a livello offensiva.

Le pagelle

Musso 8

De Roon 8,5

Palomino 7,5

Demiral 7,5

Hateboer 6,5

Freuler 6,5 (Miranchuk 6)

Koopmeiners 7,5

Zappacosta 6 (Pezzella SV)

Pessina 4,5 (Scalvini 6,5)

Pasalic 5,5 (Boga 6)

Muriel 6,5 (Zapata 6+)