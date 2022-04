Da Bergamo un live di chirurgia laparoscopica trasmesso a Varsavia - BergamoNews

Humanitas Gavazzeni ha partecipato, nella giornata di giovedì 7 aprile, all’XI Congresso di Chirurgia Colorettale che si tiene ogni anno a Varsavia, in Polonia, trasmettendo una live surgery dal blocco operatorio di Bergamo.

L’ospedale bergamasco è stato l’unico ente ospedaliero al di fuori della Polonia a prendere parte al convegno scientifico dedicato alle ultime innovazioni in campo chirurgico per le patologie del colon e retto: un congresso di rilevanza internazionale ed un importante punto di incontro e discussione tra specialisti del settore.

Protagonista dell’operazione in diretta il Professor Giovanni Dapri, Direttore della chirurgia mini invasiva generale e oncologica di Humanitas Bergamo, che ha mostrato “live” una resezione del colon svolta dalla sala operatoria dell’ospedale con la tecnica laparoscopica.

La colectomia consiste nella rimozione dell’intero colon o di una sua parte e il Prof Dapri ha mostrato come poterla svolgere completamente in laparoscopia, vale a dire in modo mini invasivo tramite tre piccole incisioni da 5 mm a 1 cm che permettono di non aprire l’addome del paziente.

Partecipanti alla live del Prof Dapri circa mille persone che hanno potuto osservare e ascoltare dalla voce del nostro Direttore la sua modalità chirurgica in laparoscopia, portata nell’ospedale bergamasco dopo 20 anni di esperienza formativa e lavorativa in Belgio.