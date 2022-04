Crédit Agricole acquista il 9,18% del Banco BPM - BergamoNews

Credit Agricole annuncia di aver acquisito – per effetto di acquisti sul mercato e di un’operazione con una primaria banca d’affari internazionale – una partecipazione pari al 9,18% nel capitale della banca italiana Banco BPM Spa.

Quest’operazione testimonia il forte apprezzamento di Crédit Agricole per le qualità intrinseche di Banco BPM: una realtà solida, con un outlook positivo sul piano finanziario e un management team forte e con un comprovato track-record. L’operazione consolida la relazione strategica e di lungo termine del Gruppo con Banco BPM, costituita innanzitutto dalla partnership nel credito al consumo attraverso la joint venture Agos. Crédit Agricole, in particolare, intende ampliare l’oggetto della partnership strategica con Banco BPM.

Crédit Agricole non ha presentato istanza per ottenere l’autorizzazione a superare la soglia del 10% nel capitale sociale di Banco BPM.

Non si attendono impatti di rilievo sul CET1 ratio di Credit Agricole S.A. per effetto dell’operazione.