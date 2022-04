Ci vuole un fiore, La Bohème o Big Show? La tv dell'8 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 8 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Ci vuole un fiore”. Il mondo dello spettacolo fatto di musica, danza e comicità, incontra il mondo dell’ecologia e sostenibilità. Ad arricchire la serata ci saranno le performance di artisti ed esperti. Conducono Francesco Gabbani e Francesca Fialdini.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il pacificatore”: un riservista della Marina viene trovato morto, crivellato di colpi, all’interno di un Poligono. Palmer viene incaricato di capire quale sia stato il proiettile fatale.

Su RaiTre alle 21.20 verrà proposta la visione de “La Bohème – Film Opera”. Dai laboratori e raccolta scene, attrezzi e costumi del Teatro dell’Opera di Roma l’intramontabile capolavoro di Giacomo Puccini in una versione cinematografica firmata da Mario Martone, direzione musicale di Michele Mariotti.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.30 prenderà il via “Big show”. C’è chi pensa di essere spettatore del programma e invece si ritrova protagonista dello show. Chi viene convocato con una scusa e, crollato il muro, si ritrova sul palco a esibirsi davanti al grande pubblico. Chi ha talento nel canto e sogna di duettare con l’idolo di sempre. Chi non sa di essere ripreso mentre è a cena con gli amici, complici nella realizzazione di un’incredibile sorpresa. E, pure, chi deve rispondere a un quiz per vedere concretizzati i propri desideri e chi vuole dire qualcosa che non ha mai detto a una persona cara e lo fa in maniera molto originale. Poi, c’è l’imponente l’orchestra, il corpo di ballo, un doppio palco, importanti ospiti ed Enrico Papi. Tutto questo, e molto altro è questo nuovo programma condotto da Enrico Papi. Al suo fianco un “aiutante” d’eccezione: il comico Scintilla che fa (e più spesso disfa) una serie di azioni per portare a termine i propri compiti.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “Io sono vendetta”; su Rai4 alle 21.20 “The Equalizer – Il vendicatore”; su Iris alle 20.55 “Invictus – L’invincibile”; e su Italia2 alle 21.10 “La città verrà distrutta all’alba”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Art night – Gli occhi del Novecento. Robert Doisneau”. Lo sguardo di Robert Doisneau e della sua macchina fotografica hanno attraversato tutto il 900, perdendosi nell’umanità, nell’arte e nella vita di Parigi e dei suoi abitanti.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; su La5 alle 21.05 la replica de “Ultima fermata”; e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset