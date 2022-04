A Grumello una nuova caserma della Guardia di Finanza: "Presidio di legalità sul territorio" - BergamoNews

Grumello del Monte. Venerdì mattina, alla presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana, del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale Fabrizio Carrarini e del Comandante Regionale Lombardia Stefano Screpanti, è stata celebrata la solenne cerimonia di inaugurazione e intitolazione della nuova caserma della Tenenza di Grumello del Monte.

Lo stabile, in via Europa 9/10, in passato adibito a sede della locale Pretura e, più recentemente, a quella del Giudice di Pace, è stato consegnato al Corpo a fine 2021, dopo lo svolgimento, a cura dell’Amministrazione comunale, di un importante intervento di ristrutturazione per ammodernarlo e adattarlo pienamente alle esigenze di un reparto operativo della Guardia di Finanza.

Nel corso della cerimonia, iniziata alle 9, l’immobile è stato intitolato alla memoria del Finanziere del Corpo Virginio Sangaletti, coraggioso bergamasco insignito della Medaglia di Bronzo al Valor di Marina per un’eroica azione compiuta nel corso della II Guerra Mondiale.

La cerimonia, svoltasi nel pieno rispetto delle misure di contenimento pandemico, ha visto la presenza di Autorità politiche, civili, militari e religiose di primaria rilevanza, tra le quali il Prefetto, i Presidenti dei Tribunali di Brescia e di Lodi, il Procuratore Capo di Bergamo, il Questore, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il sindaco di Grumello del Monte e molti altri.

Dopo i saluti del Comandante Provinciale di Bergamo Marco Filipponi, e l’intervento dell’Autorità di vertice del Corpo, si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera e della benedizione della struttura, cui è seguita la lettura della Preghiera del Finanziere da parte del Cappellano Militare delle Fiamme Gialle, Don Marco Cappellari.

Quindi, si è proceduto alla cerimonia del taglio del nastro e alla scopertura della targa marmorea di intitolazione della caserma da parte della madrina della cerimonia, Maria Emma Sangaletti, figlia dell’eroe del Corpo.

Nel corso della cerimonia, il Comandante Zafarana ha evidenziato come l’inaugurazione odierna “costituisca un’iniziativa che si inserisce all’interno di un più ampio piano di riqualificazione e di valorizzazione delle caserme del Corpo, avviato già da alcuni anni, con lo scopo di mettere il personale nelle condizioni per potersi esprimere al meglio, sì che la Guardia di Finanza possa rappresentare, ovunque sul territorio, un efficace presidio di legalità”.

Nell’attuale momento storico, le funzioni affidate al Corpo, quale forza di polizia economico-finanziaria, sono fondamentali per assicurare al paese un orizzonte di crescita e di sviluppo, in quanto volte a salvaguardare i contribuenti e degli operatori economici onesti dalla concorrenza sleale esercitata da coloro che evadono le imposte e i contributi, impiegano manodopera in nero o irregolare, beneficiano indebitamente di finanziamenti e contributi pubblici, riciclano proventi illeciti e alimentano il mercato del falso.

Il Comandante Generale ha voluto altresì sottolineare come “l’intitolazione della nuova caserma a un’eroica Fiamma Gialla bergamasca della II Guerra Mondiale costituisca ragione di profondo orgoglio”.

La cerimonia si è conclusa con una visita all’interno della struttura da parte delle Autorità e degli ospiti intervenuti.