Trescore, rose bianche e palloncini per l'addio alla piccola Federica - BergamoNews

Trescore Balneario. La comunità di Trescore si stringe attorno alla famiglia della piccola Federica Bena, la bimba di 9 anni morta tragicamente martedì mattina, schiacciata dal cancello di casa.

La chiesa del paese è gremita in occasione del funerale. Tantissimi i bambini che giovedì pomeriggio hanno voluto essere presenti per dare l’ultimo saluto alla loro compagna e amica.

Accompagnati dai genitori, con una rosa bianca in mano entrano silenziosi nella parrocchiale donando un po’ di conforto a mamma Cristina, papà Enrico e al fratello Tomas, di soli 15 anni.

Molti di loro, hanno deposto la rosa accanto al feretro bianco vicino all’altare. In cielo lasciano volare dei palloncini.

Sono attimi di grande commozione. La vita di un’intera famiglia è stata completamente sconvolta dalla tragedia. Nessuno ha parole per descrivere il dolore, il destino crudele che ha spezzato la vita della bambina.

La procura di Bergamo ha aperto un’inchiesta contro ignoti per omicidio colposo e un consulente tecnico è stato incaricato di analizzare il cancello e il perno che lo sosteneva, completamente spezzato, tranciato di netto. Federica non è riuscita a togliersi in tempo dal punto in cui si trovava martedì sera ed è rimasta sotto le pesanti lamiere.