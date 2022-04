Riforma, assegno universale e campagna 730: il fisco nel 2022 - BergamoNews

La manovra fiscale, che completa la legge di bilancio 2022, è la prima vera modifica dell’IRPEF che porta discreti vantaggi a pensionati e lavoratori dipendenti in quasi tutte le fasce di reddito, destinando circa 7 miliardi degli 8 previsti per la fiscalità, per sgravare i redditi bassi e medi , comunque inferiori a 50.000 euro lordi. sono esclusi dai vantaggi fiscali solo i percettori di redditi fino a circa 8000 euro annui, perché già esonerati dal pagamento delle imposte.

Dunque, dal 2022 il nuovo sistema fiscale si basa non più su 5 ma su 4 aliquote: se la prima aliquota che riguarda le pensioni lorde fino a 15000 € annui è rimasta invariata al 23%, i benefici ai pensionati di questa fascia sono giunti però dall’innalzamento della no tax area da 8000 a 8500€ e delle detrazioni da pensione fino a 1955 € la seconda aliquota che riguarda le pensioni fino a 28000€ (prima era a 27000) è stata abbassata di 2 punti quindi al 25%, la terza che riguarda le pensioni lorde da 28000 a 50000 € (che lasciava al fisco il 38% del reddito) è stata abbassata di 3 punti percentuali. infine da un reddito di 50000€ lordi l’aliquota fiscale è stata unificata al 43%, prima al 41% e al 43% solo per i redditi più alti.

Intanto, con la fine di marzo è partita la rivoluzione per i lavoratori dipendenti, che con l’assegno unico universale non avranno più l’assegno familiare e le detrazioni per i figli. Il versamento del nuovo assegno viene accreditato sul conto, dopo che è stata fatta domanda all’Inps

E con aprile è anche partita la nuova campagna fiscale del CAF CISL di Bergamo

Ne parlano nella puntata di aprile del notiziario FNP Informa, Caterina Delasa, segretaria generale FNP CISL di Bergamo, Maria Zenucchi, responsabile INAS CISL di Bergamo, e Monica Gardana, direttrice CAF CISL provinciale.