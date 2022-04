Poco nuvoloso, ma attenzione alle temperature in calo - BergamoNews

Che tempo farà oggi e nei prossimi giorni? Risponde Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

Tra oggi e venerdì la nostra regione rimarrà al confine tra una circolazione più perturbata che lambirà le Alpi e un’area con pressione più elevata presente a sud delle Alpi. Il tempo in pianura resterà asciutto mentre sui rilievi sarà variabilmente perturbato.

Nella giornata di sabato un’irruzione fredda proveniente dal nord Europa lambirà la nostra regione portando forti venti di Fohn.

Da Domenica avremo un nuovo rinforzo dell’anticiclone con tempo più stabile e soleggiato ma con un calo delle temperature minime.

Giovedì 7 aprile 2022

Tempo Previsto: In mattinata sull’intera regione cielo poco nuvoloso o con nubi sparse.

Dal pomeriggio sui rilievi Alpini aumento della nuvolosità ed in serata possibili deboli/moderate precipitazioni (quota neve al di sopra dei 1.800/1.900 metri); in pianura tempo più soleggiato col transito di innocue velature a tratti anche compatte.

Temperature: Minime comprese tra 4 e 9°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 20 e 23°C.

Venti: In pianura venti deboli/moderati da sud-ovest con locali raffiche di forte intensità in serata sulla Lomellina, in quota venti moderati da sud-ovest.

Venerdì 8 aprile 2022

Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi cielo poco nuvoloso o con nubi sparse, in pianura cielo sereno o poco nuvoloso.

Dal primo pomeriggio sui rilievi Alpini aumento della nuvolosità e tra il tardo pomeriggio e la sera possibili deboli/moderate precipitazioni anche con locali rovesci (quota neve al di sopra dei 2.000/2.200 metri); sui rilievi Prealpini cielo nuvoloso ma con tempo prevalentemente asciutto, in pianura tempo più soleggiato specialmente nel settore meridionale.

Temperature: Minime comprese tra 6 e 9°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 20 e 24°C.

Venti: In pianura venti deboli/moderati da sud-est con locali raffiche di forte intensità in serata sulla Lomellina e tra Cremonese e Mantovano, in quota venti moderati da sud-ovest.

Sabato 9 aprile 2022

Tempo Previsto: Nel primo mattino sui rilievi Alpini orientali possibili deboli nevicate (quota neve al di sopra dei 1.300/1.400 metri); altrove tempo asciutto.

Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio cielo poco nuvoloso o con nubi sparse su tutta la regione.

Tra il tardo pomeriggio e la sera tempo variabilmente nuvoloso su tutta la regione con possibili rovesci in formazione sui rilievi Prealpini orientali e in successiva traslazione tra Bresciano, Mantovano e Cremonese.

Temperature: Minime comprese tra 6 e 9°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 15 e 19°C.

Venti: In pianura venti moderati/forti da nord-ovest, in quota venti moderati/forti da nord-ovest.