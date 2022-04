Over 50 non vaccinati, in arrivo le prime 9.955 multe a Bergamo: 10 giorni per contestare - BergamoNews

Sono 9.955 i bergamaschi over 50 ai quali entro martedì 12 aprile sarà recapitata la comunicazione di avvio dei procedimenti sanzionatori previsti dal Decreto Legge 44 del 2021, in materia di obbligatorietà della vaccinazione che resta in vigore fino al 15 giugno.

Complessivamente in questo lasso di tempo in tutta la Lombardia l’Agenzia delle Entrate invierà 91.943 avvisi a coloro che, alla data dell’1 febbraio (quando era entrato in vigore dell’obbligo vaccinale per gli over 50), non risultavano vaccinati o esentati dalla somministrazione, e nemmeno avevano dovuto differire la vaccinazione per infezione da Covid.

L’obbligatorietà riguarda tutto il ciclo di immunizzazione, richiamo e terza dose comprese.

Ovviamente coloro che intendono comunicare l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale, o altre ragioni di assoluta e oggettiva impossibilità possono rivolgersi, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, alle Asst territorialmente competenti (Clicca qui per sapere quella a cui fa riferimento il tuo Comune), inviando una Pec o presentando al protocollo la necessaria documentazione: qualora non ci fossero valide contestazioni, l’Agenzia delle Entrate procederà con l’invio della multa che ammonta a 100 euro. (Tutte le procedure sono spiegate a questo link)

Questi, invece, i recapiti delle Asst competenti per tutti i cittadini residenti o soggiornanti in Italia, con residenza anagrafica in Provincia di Bergamo, da utilizzare per l’invio di certificazione relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale oppure altre ragioni di assoluta e oggettiva impossibilità alla vaccinazione:

ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo

All’attenzione della UOC MEDICINA LEGALE

tramite RR: UOC Medicina Legale ASST Papa Giovanni XXIII – P.zza OMS n. 1 – 24127 Bergamo

oppure

tramite PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

ASST Bergamo Est

tramite RR: ASST Bergamo EST – Via Paderno, 21, 24068 Seriate BG

oppure

tramite PEC: protocollo@pec.asst-bergamoest.it

ASST Bergamo Ovest

All’attenzione di: Ufficio Affari Generali e Legali – Dott.ssa Romano (con Oggetto: Obbligo vaccinale e sanzioni pecuniarie in attuazione del Decreto Legge n. 1 del 7/01/2022)

tramite RR: ASST Bergamo OVEST – Piazzale Ospedale Luigi Meneguzzo, 1, 24047 Treviglio BG

oppure

tramite PEC: protocollo@pec.asst-bgovest.it