Matteo Locati, l'arte nel destino e i segreti dei Pinguini Tattici Nucleari - BergamoNews

Per alcuni l’arte è una scelta, per altri è destino. Per altri ancora è entrambi. Questa è la storia di Matteo Locati, giovane batterista di Arcene, ora membro dei Pinguini Tattici Nucleari, band bergamasca di grande successo.

Nel secondo episodio di “Bellezza made in BG”, Matteo racconta la sua storia, il suo passato e presente, i Pinguini, due anni di pandemia senza live e l’imminente ripartenza.