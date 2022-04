Lipsia-Atalanta, Gasperini recupera Demiral: Scalvini verso una maglia da titolare - BergamoNews

Bergamo. In vista dell’andata dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì 7 aprile alle 18.45 in trasferta a Lipsia, Gasperini fa la conta degli infortunati. Prima del fischio d’inizio del match di domenica contro il Napoli e in seguito al suo rientro dagli impegni con la nazionale turca, Demiral aveva accusato un piccolo problema fisico che l’ha costretto ad andare in tribuna.

Durante la gara anche Djimsiti ha dovuto abbandonare il campo per fare spazio a Maehle. L’albanese avrebbe riportato una sublussazione alla spalla che lo terrà fuori per almeno 3-4 settimane, ma nemmeno il danese che domenica ha preso il suo posto sarà a disposizione a causa di un fastidio al ginocchio sinistro.

Prosegue il programma di recupero per Rafael Toloi, costretto ad arrendersi nella partita di ritorno con il Leverkusen in Germania a causa di una lesione di primo grado al flessore destro. Il difensore italo-brasiliano è vicino al ritorno in gruppo, ma non è stato convocato per Lipsia per non rischiare pericolose ricadute in un periodo in cui l’infermeria è giù piena.

Filtra ottimismo per Demiral, tornato tra i convocati e quindi arruolabile per il match europeo. Sicuramente fuori causa, come detto, Djimsiti.

Va dunque verso un nuovo impiego dal primo minuto Scalvini. Il classe 2003 cresciuto nel vivaio atalantino sta trovando sempre più spazio tra i titolari e sta facendo ottime prestazioni. Il suo rendimento soddisfa Gasperini che ne ha parlato bene anche nell’intervista post partita con il Napoli: “Sta crescendo in modo esponenziale, è una grande scommessa e farà un’ottima carriera”.

Il giovane di Chiari potrebbe avere una chance unica per il suo esordio in una competizione internazionale e dimostrare di essere all’altezza di un palcoscenico importante come l’Europa League: la sua freschezza e la voglia di mettersi in mostra potrebbero essere la chiave per sopperire alle assenze dei big.

Lipsia-Atalanta, le probabili formazioni

Lipsia (3-4-1-2): Gulacsi; Klostermann, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angeliño; Dani Olmo; André Silva, Nkunku. All. Tedesco

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Muriel. All. Gasperini