La città si tinge di giallo: il padre dei Minions Kyle Balda super ospite di Bergamo Animation Days - BergamoNews

Il 20, 21 e 22 maggio 2022 la città di Bergamo si tingerà di giallo: i Minions – i simpatici tirapiedi del film di animazione Cattivissimo Me – saranno i protagonisti indiscussi di BAD Bergamo Animation Days, la grande manifestazione dedicata al cinema d’animazione che invaderà il centro cittadino e città alta.

Una tre giorni in collaborazione con Comune di Bergamo, Università degli studi di Bergamo e Confindustria Bergamo, rivolta a un pubblico di tutte le età.

Special guest di questa prima edizione sarà proprio Kyle Balda, regista di Cattivissimo Me 3, Minions e Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo, ultimo capolavoro Illumination distribuito da Universal Pictures International Italy, in uscita nelle sale italiane il 18 agosto. Kyle Balda, regista e animatore di successi come Toy Story e Monsters&Co, terrà una lectio magistralis aperta a tutti e programmata per sabato 21 maggio.

Il programma di BAD non è ancora pubblico ma, visto l’ospite principale, sarà all’altezza delle aspettative – assicura Keyframe, l’associazione che organizza la manifestazione e che vede alla sua guida Bruno Bozzetto, presidente onorario, e il figlio Andrea Bozzetto.

“BAD sarà un viaggio all’interno del mondo dell’animazione, della creatività e della fantasia. Avere come special guest della prima edizione un personaggio come Kyle Balda che oggi rappresenta uno dei registi e animatori più apprezzati del panorama mondiale è per noi un grandissimo traguardo e un regalo che siamo felici di condividere con la nostra città. I Minions sono tra i personaggi più divertenti, bizzarri e amati dai più piccoli: porteranno sicuramente una ventata di allegria a Bergamo dopo due anni difficili. Siamo al lavoro per organizzare una tre giorni divertente, colorata e irriverente con ospiti di grande rilievo nazionale ed internazionale per tutti gli amanti – giovani e meno giovani, adulti e bambini – dell’animazione” racconta Pietro Pinetti, direttore artistico di BAD.

Tre giorni di animazione dunque, ma anche momenti formazione e divulgazione grazie a masterclass e panel con esperti che illustreranno le tecniche e i segreti che hanno fatto dell’animazione pura magia. Non mancheranno proiezioni, incontri con le mascotte dei personaggi più amati della tv e momenti di gioco e creatività per i più piccoli.

“Il nostro obiettivo è avvicinare a questo mondo un pubblico variegato, dalle famiglie con bambini ai nostalgici dei cartoon d’annata fino ai semplici curiosi. Kyle Balda e i suoi Minions saranno gli ospiti d’onore di questa tre giorni ma cercheremo di offrire uno sguardo a 360 gradi sull’animazione, i suoi protagonisti di ieri, oggi e domani” conclude Andrea Bozzetto, Presidente dell’associazione Keyframe.

Una tre giorni dedicata al cinema di animazione che si terrà a Bergamo i prossimi 20, 21, 22 maggio 2022 in collaborazione con Comune di Bergamo e Università degli studi di Bergamo e un’importante partnership con Confindustria Bergamo. L’evento è

patrocinato da Provincia di Bergamo, RAI Ragazzi, Asifa Italia e Cartoon Italia. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Keyframe, fondata da professionisti del mondo del cinema d’animazione con l’obiettivo di promuovere questo specifico settore della settima arte tra un pubblico ampio, dai piccoli agli studenti fino agli adulti. Dal 2019 organizza, con il nome di Bergamo Animation Days, incontri, eventi e giornate con ospiti nazionali e internazionali con l’obiettivo di avvicinare appassionati, famiglie e giovani studenti alla realtà animata e alle sue numerose professioni. Il direttivo

di Keyframe è composto da Andrea Bozzetto, Pietro Pinetti, Davide Rosio e Giorgio Scorza. Presidente onorario il candidato premio Oscar e vincitore di un Orso d’Oro, Bruno Bozzetto. Il comitato scientifico di BAD è guidato dal critico cinematografico e

rettore di Iulm Gianni Canova e dalla prorettrice alla comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo Francesca Pasquali.