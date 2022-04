L'8 maggio ritorna una "Gimondi" per tutti - BergamoNews

È stata presentata mercoledì 6 aprile 2022, la 24ª edizione della Granfondo Internazionale Felice Gimondi – Bianchi, la prima senza il campione di Sedrina a fare da padrone di casa. Presso la tradizionale sede di Banco BPM nel cuore di Bergamo, sono state introdotte le novità dell’evento 2022, in programma domenica 8 maggio.

Hanno preso parte all’evento di presentazione: l’Assessora all’istruzione, università, formazione, sport e tempo libero, politiche per i giovani, edilizia scolastica e sportiva del Comune di Bergamo Loredana Poli, il Responsabile della Direzione Territoriale Bergamo Brescia Lario di Banco BPM Roberto Perico, l’Assessora allo sport della Provincia di Bergamo Giorgia Gandossi, il Questore di Bergamo Stanislao Schimera, l’Assessora al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Lara Magoni, il Marketing and Communication Manager di Bianchi Claudio Masnata, e la vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana, nonché figlia di Felice, Norma Gimondi.

L’edizione 2022 attende oltre 3.000 cicloamatori, che porterebbero a superare ampiamente la quota dei 90.000 iscritti totali dalla prima volta datata 1996. Oltre a segnare il ritorno della Granfondo Internazionale Felice Gimondi-Bianchi nel programma granfondistico internazionale, l’evento dell’8 maggio assume un valore ancor più speciale dopo quanto accaduto. Bergamo, uno dei territori più colpiti dalla prima ondata della pandemia, vivrà la manifestazione come una vera e propria festa di ripartenza per il movimento ciclistico bergamasco. Sarà anche la prima volta della “Gimondi” senza l’indimenticato campione di Sedrina, scomparso nell’agosto 2019.

UNA FESTA IN BICI NEL SEGNO DELL’INCLUSIONE E DELLA MOBILITÁ SOSTENIBILE

A saltare subito all’occhio sono le numerose novità pensate e realizzate dall’organizzazione di G.M.S., che negli ultimi due anni ha subito i colpi di altrettante edizioni annullate a causa della pandemia: colpi incassati, sofferti, ma ai quali ha risposto in modo deciso e propositivo.

L’apertura della Granfondo Gimondi a tutti i tipi di biciclette è il primo segnale in questa direzione: il progetto GIM permetterà infatti di partecipare alla manifestazione con biciclette di qualsiasi tipo, dalle elettriche alle gravel alle bici d’epoca. Questa categoria godrà di una griglia di partenza dedicata, con il via in programma poco dopo quello dei partecipanti in gara, e potrà affrontare il solo percorso corto di 89,4 km.

guarda tutte le foto 5



L’8 maggio ritorna una “Gimondi” per tutti

Non solo: da quest’anno sarà possibile noleggiare la bicicletta con cui prendere parte all’evento, e ritirarla direttamente alla partenza. Tramite il nuovo servizio ListNRide si può infatti scegliere tra diversi modelli e misure di bici da corsa, in modo da semplificare al massimo la logistica per i partecipanti di provenienza più lontana e internazionale.

Per chi arriva dall’estero, quest’anno l’esperienza su due ruote legata alla Granfondo potrà iniziare appena scesi dall’aereo: Orio al Serio è infatti il primo scalo bike-friendly d’Europa e grazie al completamento dell’anello ciclopedonale realizzato da SACBO spa, gestore dell’infrastruttura, si può raggiungere Via Marzabotto in meno di 5 km in sella.

Sempre legata al tema dell’inclusione è la presenza sulla griglia di partenza di alcuni atleti di “Obiettivo3”, il progetto ideato dal campione paralimpico e icona sportiva Alex Zanardi per promuovere e sostenere gli atleti disabili nell’intraprendere un’attività sportiva.

LA STORIA RIPRENDE

Se le novità sono numerose, le conferme lo sono ancora di più. Giuseppe Manenti, storico organizzatore della Granfondo, ha infatti deciso di dare continuità agli elementi più amati dai fedelissimi della Gimondi, a cominciare dai percorsi.

Oltre al corto da 89,4 km, le distanze disponibili sono la media di 128,8 km e la lunga di 162,1 km: i tre percorsi attraverso Bergamo e la sua provincia hanno la particolarità di essere stati disegnati personalmente da Felice Gimondi. Nell’edizione 2022, la Gimondi metterà in palio punti per ben 5 circuiti granfondistici: Alé Challenge, Brevetto dei Campionissimi, Grand Prix Maglia Nera, Circuito del Prestigio e Zero Wind Show.

Sulla salita del Selvino sarà inoltre riproposta la “Cronoscalata Eugenio Mercorio”, che porta il nome dello stimato dottore commercialista scomparso nel 2010 e che premierà i migliori tempi sull’ascesa simbolo del ciclismo bergamasco: 10,4 km partendo da Nembro, con 621 metri di dislivello (pendenza media 5.1%, massima 10%). Prosegue anche la tradizione delle maglie ufficiali realizzate da Santini Maglificio Sportivo, a cui si aggiunge quest’anno un nuovo prezioso cimelio: la divisa bianca e nera della U.S. Sedrinese, primo storico team ciclistico di Felice.

Il trofeo e le medaglie dei finisher sono state realizzate, come da tradizione, dal Maestro Antonino Rando, celebre scultore e orafo bergamasco, con l’obiettivo di raffigurarvi non solo un’impresa, ma tutta la carriera di Gimondi. Il sole al centro rappresenta, appunto, la luce e la purezza sprigionate dal campione di Sedrina.

L’attenzione della manifestazione granfondistica per l’arte sarà percepibile nel weekend di gara anche in zona partenza, grazie a 15 installazioni dedicate ad altrettanti grandi momenti della carriera di Felice Gimondi, già esposte in anteprima durante la presentazione. Come già nel 2019, prosegue inoltre l’impegno dell’evento per la riduzione dei prodotti in plastica, la creazione di zone ristoro EcoZone e l’impiego di circa 300 addetti alla segnalazione aggiuntiva (ASA), per un evento sicuro e rispettoso dell’ambiente e attento alla propria natura green.

SPONSOR E SOSTENITORI: I PARTNER DELLA “GIMONDI”

Confermata anche per il 2022 la partnership con il title sponsor Bianchi, che insieme a Felice Gimondi ha scritto pagine del ciclismo italiano e internazionale. Ad accompagnare l’evento altri partner storici come l’official sponsor Banco BPM e il media partner L’Eco di Bergamo, presenti sin dal debutto nel 1996 così come i supporter ufficiali Santini Maglificio Sportivo e Sitip. Compagni di viaggio di lunga data anche l’Hotel Cappello d’Oro Best Western (hotel ufficiale), Volkswagen Bonaldi Motori (autovetture ufficiali), Bianchi Industry e Vittoria, entrambi supporter ufficiali. Fra i rapporti sviluppatisi negli anni più recenti invece troviamo quelli con i partner ufficiali GLS Corriere Espresso e Zurich Assicurazioni, il supporter ufficiale Iper, oltre ai fornitori Nuncas, Safety e Uniacque Servizio Idrico Integrato. Novità di questa 24a edizione sono l’official partner Estra, insieme all’official wine Villa Franciacorta e agli official supporter Ethic Sport, FSA Vision, KASK KCO, Sportland e TAB.

ULTIMI GIORNI PER LE REGISTRAZIONI

Il termine per iscriversi alla 24a Granfondo Gimondi è fissato per sabato 16 aprile. E’ possibile effettuare la registrazione sul sito www.felicegimondi.it o presso gli uffici organizzativi di G.M.S. in Via G. Da Campione, 24/c – 24124 Bergamo (tel. +39 035.211721 – fax + 39 035.4227971).

I PROTAGONISTI HANNO DETTO:

Loredana Poli (Assessora all’istruzione, università, formazione, sport e tempo libero, politiche per i giovani, edilizia scolastica e sportiva del Comune di Bergamo): “Finalmente ritorniamo ad avere delle prospettive per le manifestazioni sportive, e la bicicletta rappresenta una grande risorsa del nostro territorio. Le due ruote sono un mezzo di trasporto sia per l’attività agonistica che per quella amatoriale, che insieme alla sinergia con l’aeroporto di Orio al Serio ci aprono ad un target internazionale. Vogliamo imitare Felice e prendere il lato migliore di tutto: dalla pandemia prendiamo la maggior consapevolezza e importanza dello sport all’aperto. Un applauso va al grande sforzo organizzativo. Tornare in centro città? Magari per l’arrivo o per la partenza”.

Roberto Perico (Responsabile della Direzione Territoriale Bergamo Brescia Lario di Banco BPM): “Siamo particolarmente orgogliosi di sostenere ancora una volta questa importante competizione ciclistica, che interessa in maniera così totalizzante e appassionata il nostro territorio. Si tratta di un evento sportivo che coinvolge appassionati provenienti da tutta Italia, che permette di scoprire in maniera profonda le bellezze del nostro territorio coniugando, in una sola iniziativa, molteplici aspetti che ci stanno a cuore (sport, paesaggi, solidarietà). Risulta dunque più che naturale per Banco BPM affiancare, anche per questa edizione, la Granfondo Internazionale Felice Gimondi”.

Giorgia Gandossi (Assessora allo sport della Provincia di Bergamo): “La Granfondo Gimondi rappresenta l’occasione giusta per ripartire, è un evento tenace come Felice. Il suo lascito è talmente grande che siamo qui a parlarne oggi e il mio desiderio è che questa manifestazione abbia un grande futuro davanti. Negli ultimi anni i cittadini si sono avvicinati molto alla bicicletta e vogliamo riportare le domeniche green in città. Complimenti per l’apertura alle bici elettriche, che rappresentano il futuro”.

Stanislao Schimera (Questore di Bergamo): “Per noi la Granfondo Gimondi sarà una giornata di impegno, piacere e libertà: con le forze dell’ordine puntiamo a garantire la massima tranquillità alla manifestazione. Porteremo in campo una preparazione dedicata da oltre un mese e circa 300 dei nostri uomini. Mi sono trasferito da poco a Bergamo ma noto una passione incredibile per la bicicletta e questo aspetto mi colpisce e mi emoziona”.

Lara Magoni (Assessora al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia): “Felice Gimondi è uno di quei personaggi che ha messo Bergamo al centro delle mappe italiane ed internazionali, ed è anche grazie a lui che la nostra città ha una così importante tradizione sportiva, come dimostrato anche dalle recenti medaglie olimpiche. Siamo orgogliosi di avere sportivi di questo calibro, che ci aiutano a promuovere la Lombardia su scala internazionale”.

Claudio Masnata (Marketing and Communication Manager di Bianchi): “Siamo contenti e orgogliosi di aver lavorato fianco a fianco con Felice Gimondi e di aver contribuito ai suoi successi con la qualità delle nostre bici. Negli ultimi anni si è risvegliato l’amore per la bicicletta come esperienza più che per la prestazione, a Bergamo e non solo, e Bianchi è il primo brand al mondo ad aver lanciato una vera e propria piattaforma dedicata alla mobilità elettrica intelligente, Lif-E. Negli anni recenti, Bianchi ha portato a pedalare a Bergamo ospiti e amici da tutto il mondo, ed anche quest’anno porteremo il nostro contributo all’evento”.

Norma Gimondi (vicepresidente di Federciclismo): “Il movimento amatoriale è molto importante per la Federazione Ciclistica Italiana, un filo che si era quasi spezzato ma che ora è pronto a ripartire con ancora più voglia. Da quando è mancato mio padre sono arrivati messaggi da tutto il mondo, dai suoi amici, gregari e fan. Una testimonianza del suo essere riuscito con le sue imprese a entrare nel cuore di tutti”.