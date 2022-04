Health Challenge, la sfida del Gruppo Tesmec per promuovere il benessere - BergamoNews

Grassobbio. In occasione della Giornata Mondiale della Salute, Tesmec, società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, lancia la nuova edizione della Tesmec International Health Challenge e conclude il percorso di supporto psicologico dedicato ai dipendenti del Gruppo, con l’obiettivo di promuovere il benessere delle proprie risorse.

Dopo il successo dell’edizione 2021, la nuova Tesmec International Health Challenge verrà lanciata a partire da domani a livello internazionale, coinvolgendo anche i dipendenti delle sedi estere del Gruppo, che potranno sfidare sé stessi e i colleghi tramite l’app Healthy Virtuoso, svolgendo attività fisica e guadagnando in questo modo punti per scalare la classifica generale. L’iniziativa, ha, infatti, l’obiettivo di promuovere uno stile di vita equilibrato, mantenendosi in forma e rafforzando le relazioni con i colleghi attraverso una sana competizione sportiva in cui i migliori potranno vincere voucher e gift card.

Anche la seconda iniziativa rappresenta un importante progetto legato alla salute dei dipendenti, promosso dal Gruppo tra operai, impiegati e manager nelle proprie sedi italiane e che ha previsto alcune sedute di supporto psicologico con professionisti specializzati EMDR, un metodo psicoterapico che facilita il trattamento di psicopatologie legate sia ad eventi traumatici, che ad esperienze più comuni ma emotivamente stressanti. Gli incontri si sono focalizzati principalmente sull’analisi di eventuali aspetti disfunzionali o di blocco che possono penalizzare le performance, su interventi cognitivi relativi agli effetti della pandemia e della guerra in Ucraina e più in generale a situazioni di stress, e sul debriefing e sulle tecniche di stabilizzazione emotiva per decomprimere gli eventi negativi.

Entrambi i progetti si inseriscono nel piano 2022 di Tesmec relativo alle attività del Programma “Luoghi di lavoro che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia”, identificato dall’OMS come una delle strategie più efficaci nell’ambito delle politiche per la promozione della salute. Il Gruppo ha deciso di intraprendere questo importante percorso già nel 2021, al fine di poter essere accreditato come “Azienda che Promuove Salute”, mettendo in atto interventi di provata efficacia o ritenuti ‘Buone Pratiche’ nel campo della Health Promotion e dello sviluppo sostenibile. Per l’anno 2022, Tesmec intende proseguire le proprie attività di promozione di una sana alimentazione e dell’attività fisica, aggiungendo nuove pratiche anche per il contrasto al fumo di tabacco e per promuovere il benessere personale e sociale dei dipendenti.

Le attività WHP messe in campo da Tesmec si inseriscono nell’ambito delle iniziative ESG del Gruppo: l’obiettivo “SDG 3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”, tra i Sustainable Development Goals della Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, è uno degli obiettivi su cui è incentrato il Piano di Sostenibilità di Tesmec. In questo senso, nella Dichiarazione non Finanziaria 2021 è indicato che in riferimento all’SDG 3 l’azienda si pone l’obiettivo di assicurare una vita sana ai propri dipendenti ed alle comunità in cui Tesmec opera, attraverso iniziative di welfare, attività di sensibilizzazione per i dipendenti e supporto ad organizzazioni e Onlus.

Numa Pelizzoli, HR Manager del Gruppo Tesmec, ha commentato: “In Tesmec pensiamo sia importante mettere al primo posto il benessere psico-fisico, dedicandoci a migliorare le nostre abitudini. La nuova Tesmec International Health Challenge in collaborazione con Healthy Virtuoso ci permette di farlo in modo divertente e coinvolgente. Il percorso di supporto psicologico, inoltre, ci fornirà gli strumenti per trovare serenità ed equilibrio, oltre a potenziare un forte senso di resilienza e consapevolezza che dalle difficoltà ci si rialza sempre. Continueremo a mettere in campo azioni per incentivare il benessere dei dipendenti, fondamentale anche per migliorare le performance lavorative e le relazioni umane tra colleghi.”