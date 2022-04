Don Matteo, Concerto per la pace o Marino Faliero? La tv del 7 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 7 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo”.

Verrà proposto l’episodio dal titolo “Amore e rabbia”: l’omicidio di un avvocato sembra essere legato a un adolescente di nome Federico, che si imbatte casualmente in Don Matteo proprio mentre è in fuga dalla casa della vittima: il nostro sacerdote si lega a quel ragazzo scorbutico e rabbioso e decide di scoprire la verità sull’omicidio per cercare di aiutarlo. Nel frattempo, Valentina muove i primi passi a Spoleto e sviluppa una bella intesa con il PM Nardi. Allo stesso tempo, Anna cerca di dimenticare Sergio, ma Cecchini equivoca le azioni della Capitana e, preoccupato, convince Marco a starle vicino: chissà che da questa vicinanza la loro amicizia non si trasformi in qualcosa di più.

RaiTre alle 21.20 trasmetterà “Tocca a noi – Concerto per la pace”. Concerto per la raccolta fondi per l’Ucraina, colpita dalla guerra, che vede la partecipazione dei principali artisti della musica leggera italiana nella cornice di piazza Maggiore a Bologna. Conduce Andrea Delogu.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Su Canale5 alle 21.30 una nuova puntata dell'”Isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Mister felicità”; su Italia1 alle 21.20 “Red 2”; su Rai4 alle 21.20 “Amityville: il risveglio”; su La5 alle 21.05 “Quello che so sull’amore”; su Iris alle 20.55 “Testimone involontario” e su Italia2 alle 21.10 “True legend”.

Spazio alla lirica su Rai5 che, alle 21.15, trasmetterà “Marino Faliero”. Dal Teatro Donizetti di Bergamo, l’opera Marino Faliero di Gaetano Donizetti. Direttore Riccardo Frizza, regia Stefano Ricci. Orchestra e Coro Donizetti Opera. Maestro coro Fabio Tartari. Tra gli interpreti: – Michele Pertusi, Bogdan Baciu, Michele Angelini, Francesca Dotto, Christian Federici. Regia tv Arnalda Canali.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 “JFK – Un caso ancora aperto” e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.