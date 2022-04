Dm Italia di Stezzano dona 5mila euro all’Associazione Paolo Belli - BergamoNews

Dm Italia, catena commerciale di prodotti per la cura della persona e della casa, dona all’Associazione Paolo Belli di Bergamo 5mila euro vinti alla “Lotteria degli scontrini”, iniziativa che premia sia i consumatori finali sia gli esercenti. L’assegno simbolico è stato consegnato al responsabile dell’associazione presso il punto vendita dm di Stezzano, dove è stato emesso lo scontrino del cliente fortunato.

L’associazione, attiva sul territorio bergamasco dal 1992, nasce nella memoria del giovane giocatore di pallacanestro venuto a mancare prematuramente a causa della leucemia. Il motto è dunque “un’impresa ciclopica da combattere con tutte le forze”, tramite l’assistenza quotidiana ai malati e alle loro famiglie.

I tre pilastri su cui si fonda l’impegno dell’organizzazione sono: l’attività di sensibilizzazione, la solidarietà tramite i servizi di patronato, accoglienza e accompagnamento, il sostegno alla ricerca scientifica e alla cura. La donazione andrà quindi a supportare gli individui e le famiglie che lottano contro questa patologia.

“Da sempre dm pone al centro la persona, ha a cuore le sue necessità e ne riconosce la sua unicità. Questa filosofia si concretizza anche in donazioni, con lo scopo di aiutare chi è in difficoltà -afferma Hubert Krabichler, CEO di dm Italia-. Siamo rimasti molto colpiti dal prezioso supporto che l’Associazione Paolo Belli fornisce nella lotta contro ogni forma di leucemia sul territorio locale, dove dm è presente anche a Curno e Treviglio. Per questo motivo siamo estremamente felici di devolvere questa vincita inaspettata all’associazione bergamasca, che aiuterà non solo i pazienti, ma anche le loro famiglie in un momento così difficile”.

La scelta della onlus si è compiuta con grande trasporto da parte dei dipendenti del negozio di Stezzano, desiderosi di supportare la comunità locale, ed è stata ritirata con gratitudine da parte di tutta l’associazione.