Con la riforma del catasto 4 milioni e 401 mila case in Lombardia rischiano l'Imu - BergamoNews

Il rischio di pagare un Imu in più, finora non dovuta, se la riforma del catasto, discussa in questi giorni in Commissione Finanze, andasse in porto e comportasse il passaggio dell’abitazione a immobile “di lusso”, il che farebbe scattare il diritto del fisco a esigere l’imposta.

É il “pericolo” corso dai proprietari di 4 milioni e 401 mila immobili residenziali di tipo civile ed economico in Lombardia, secondo la rielaborazione dei dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate realizzata del centro studi Fiscal focus.

Si tratta, spiega alla “Dire” il direttore del centro, Antonio Gigliotti, di 1.695.383 alloggi a Milano e provincia; 503.839 nella provincia di Bergamo; 616.432 in quella di Brescia; 262.712 a Como e provincia; 163.484 a Cremona e provincia; 166.821 a Lecco e provincia; 77.717 a Lodi e provincia; 173.802 a Mantova e provincia; 203.236 a Pavia e provincia; 138.558 a Sondrio e provincia; 386.172 a Varese e provincia.

Oltre all’obbligo di pagamento Imu, prosegue Gigliotti, il valore degli immobili di proprietà incide anche sull’Isee, ovvero l’indicatore utilizzato per la domanda di molti servizi alla pubblica amministrazione, indicatore che determina anche le tariffe di questi servizi. “Un incremento del valore patrimoniale dell’immobile potrebbe costringere molti cittadini in difficoltà a dover rinunciare ad essenziali servizi agevolati previsti dal welfare. Sulla riforma del catasto serve cautela, soprattutto in momento in cui le famiglie stanno gia’ affrontando inflazione e caro energia”, conclude il direttore di Fiscal focus.