Boltiere: assunto a tempo pieno l’assistente sociale - BergamoNews

Con il documento programmatorio 2021/2023, approvato nei primi mesi del 2021, il Comune di Boltiere aveva previsto per il nuovo anno, l’inserimento di un assistente sociale di ruolo. A seguito dei concorsi effettuati all’inizio del 2022, si è giunti lo scorso venerdì 1 aprile all’entrata negli uffici comunali della Dott.ssa Moroni Diandra Oliva.

La figura dell’assistente sociale entra così di ruolo anche a Boltiere, si tratta di un ruolo fondamentale, occupandosi nel dettaglio delle situazioni di debolezza di tutta la popolazione, dai minori agli anziani ai disabili, situazioni quindi di particolare fragilità.

Precedentemente all’inserimento in ruolo, la figura era ricoperta tramite l’utilizzo di cooperative, entrando in organico la posizione diventa così fissa, e permetterà di offrire sicuramente un servizio e un’assistenza migliore a tutta la cittadinanza.

L’inserimento voluto da tutta l’amministrazione comunale, trova la copertura finanziaria nel contributo riconisciuto dall’Ambito territoriale di Dalmine di cui Boltiere fa parte, e completa in via definitiva l’organico comunale.

ARTICOLO A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE