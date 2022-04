Atalanta in lutto: è morto Emiliano Mascetti, il ds gentiluomo - BergamoNews

A pochi giorni dall’anniversario del Mondo (quattro anni dalla sua scomparsa, il 29 marzo scorso) se ne va un altro Emiliano, rimasto caro al mondo Atalanta: Emiliano Mascetti, direttore sportivo dal 1998 al 2002.

Verona era la sua seconda casa anche se lui era nato a Como 79 anni fa, l’11 marzo del 1943, ma con il Verona ha vissuto i suoi ricordi più belli, da calciatore goleador prima e poi da direttore sportivo, conquistando lo scudetto nel 1985 proprio a Bergamo.

E qualche anno dopo Mascetti venne all’Atalanta per fare il direttore sportivo, prendendo il posto che aveva lasciato Nicola Radici. Era l’Atalanta di Ivan Ruggeri, prima con Lino Mutti allenatore e poi Giovanni Vavassori. L’Atalanta di Doni, Morfeo, Montolivo, Pazzini, Bianchi, Pinardi, dei fratelli Zenoni. Mascetti ha chiuso la carriera da dirigente come Capo osservatore alla Sampdoria.

“Mi dispiace davvero, non sapevo che fosse così malato – sono le parole di Lino Mutti – Mascetti era un signore. Persona molto equilibrata, rassicurante, oltre che competente. Ed era anche da supporto nello spogliatoio, con la squadra. Un uomo molto garbato, ci mancherà”.

Vero. Mascetti non ha mai rilasciato molte interviste, non amava apparire, però era sempre disponibile e cortese. Uomo di calcio, con il Verona da giocatore aveva conquistato la promozione in Serie A, è stato capitano e simbolo del club gialloblù. Poi da dirigente ha portato a Verona campioni come Briegel ed Elkjaer fino alla conquista dello scudetto.

La sua esperienza è stata preziosa anche per il contributo che ha portato all’Atalanta, che aveva conquistato la promozione in Serie A con il Vava nella stagione 1999-2000. Anche grazie al lavoro di Emiliano Mascetti, un gentiluomo.