Una strada, un percorso di guerra: “Le industrie non producono asfalto” - BergamoNews

Vilminore di Scalve. Finiti i lavori di Uniacque la strada tra Vilminore e la frazione sottostante di Sant’Andrea è diventata un percorso di guerra, buche e avvallamenti, sobbalzi in auto e fortuna che non c’è ghiaccio. A quando l’asfaltatura da parte della Provincia? “C’è un problema, non si trova l’asfalto, le ditte che lo producono preferiscono lasciare i dipendenti in cassa integrazione chiudendo l’attività temporaneamente. I costi del gas rendono non convenienti gli appalti già sottoscritti. Speriamo che a maggio/giugno si sblocchi la situazione che è paradossale”, spiega il sindaco di Vilminore Pietro Orrù.

La competenza, come detto, è della Provincia. Il consigliere delegato per la viabilità è l’ex sindaco di Costa Volpino Mauro Bonomelli, confermato in Consiglio provinciale con una valanga di voti: “Le procedure per le gare di asfaltature sono in corso. Tieni presente che i rincari del gas che serve per far funzionare l’impianto per la produzione di bitume hanno fermato o rallentato le ditte, e anche nelle gare un conto è avere il bitume che costa 10 euro al metro quadro, un conto averlo a 18-20 euro al metro quadro. Poi il ripristino del fondo stradale è in carico a Uniacque per la sua parte, con cui abbiamo accordi. Speriamo per i prossimi mesi di sistemare il tutto”.