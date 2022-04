Sabato 9 e domenica 10 aprile la nuova Skoda Karoq protagonista da Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia - BergamoNews

L’arrivo della bella stagione fa sognare gite fuoriporta all’aria aperta, a bordo dell’automobile privata, sempre più versatile e confortevole, come Skoda Karoq, il nuovo SUV compatto che strizza l’occhio all’ambiente, la risposta perfetta ai nuovi bisogni del mondo dell’automotive. Con il sistema Varioflex la nuova Skoda Karoq consente, infatti, di ottenere 45 diverse configurazioni dello spazio interno, trasformando il SUV in un vero e proprio Van grazie alla possibilità di abbattere, ribaltare e anche rimuovere completamente i tre sedili posteriori, rendendo lo spazio a disposizione incredibilmente flessibile.

Chi è impaziente di provare il nuovo fiore all’occhiello di casa Skoda sarà accontentato da Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia sabato 9 e domenica 10 aprile, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30, nella concessionaria in via Gemelli, 30, a Bergamo.

“Il rinnovamento del design di Karoq non è solo di natura estetica, ma è finalizzato anche al miglioramento dell’aerodinamica della vettura, per contenere emissioni e consumi. – spiega Andrea Minò, Brand Manager Skoda per Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia – Gli interni hanno un look fresco e moderno e la vettura offre ora nuove caratteristiche di comfort perfette per affrontare la routine quotidiana o per chi è costantemente alla ricerca d’avventura”.

Siamo le storie che viviamo: questo il claim del rinnovato SUV di casa Skoda, che riconosce il guidatore ideale in chiunque abbia “voglia di rendere unico ogni momento e ogni viaggio, piccolo o grande che sia, vivendolo nel migliore dei modi possibili”.

Skoda Karoq, dall’aspetto vigoroso e accattivante, racchiude in sé le caratteristiche più ricercate. Guida assistita di livello 2 e fari Matrix LED creano un connubio di sicurezza e tecnologia, ma la novità più attesa è il pacchetto Eco per gli interni e i rivestimenti, realizzati con materiali vegani, riciclati e riutilizzati, all’insegna della sostenibilità. L’appuntamento è per sabato 9 e domenica 10 aprile nella concessionaria di Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia in via Gemelli, 30, a Bergamo. Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3IRD9jz