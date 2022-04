Quarantadue giorni di guerra in Ucraina: a Bergamo non si ferma la solidarietà - BergamoNews

Bergamo. Sono trascorsi 42 giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina. L’invasione russa è cominciata il 24 febbraio 2022, segnando una brusca escalation della contesa tra questi due Paesi in corso dal 2014.

Il conflitto ha costretto alla fuga moltissimi ucraini, determinando la maggiore crisi per l’accoglienza di rifugiati in Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale. La sofferenza, le morti e le distruzioni causate dallo scontro hanno colpito tutti e non hanno lasciato indifferenti i bergamaschi che, sin dal primo momento, si sono attivati per rispondere alle tante necessità di questa nuova drammatica emergenza.

In questo contesto ha preso il via la raccolta “Un aiuto per l’Ucraina”, promossa dalla Caritas diocesana insieme a Fondazione della Comunità Bergamasca per sostenere le comunità locali che si sono mobilitate per ospitare le famiglie ucraine in cerca di riparo.

Giorno dopo giorno, tante associazioni, istituzioni ed enti del territorio si sono uniti all’iniziativa, ma anche parecchi cittadini stanno dando il proprio contributo.

Le donazioni sono arrivate a 1.059.013,82 euro: è una cifra importante che continuerà ad crescere grazie alla generosità di Bergamo.

𝗗𝗢𝗡𝗔𝗖𝗢𝗡𝗕𝗢𝗡𝗜𝗙𝗜𝗖𝗢

Intestato a: FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BERGAMASCA ONLUS

Causale: EROGAZIONE LIBERALE – EMERGENZA UCRAINA

Banca: BANCA INTESA

IBAN: IT 58 U 03069 09606 100000185910

Swift/Bic: B C I T I T M M