Paleo History Week: campus di 4 giorni per valorizzare il patrimonio storico e industriale della scuola - BergamoNews

Bergamo. Ha preso il via il campus di quattro giorni – si concluderà il prossimo 7 aprile – organizzato da Fondazione Dalmine in collaborazione con l’Itis Paleocapa. Il progetto, intitolato “Paleo

History Week: Officina della memoria” punta a valorizzare il patrimonio storico e culturale conservato nell’archivio dell’istituto tecnico bergamasco: un patrimonio di documenti, libri, foto, oggetti che raccontano la storia di uno dei principali istituti tecnici del territorio e dei suoi legami con il mondo dell’industria.

Coinvolge esperti della Fondazione Dalmine e sei classi di 3ª, 4ª e 5ª dell’ITIS Paleocapa e propone diversi percorsi didattici al termine dei quali anche le classi del biennio potranno avvicinarsi, attraverso la mediazione del lavoro svolto dai compagni, all’archivio e alla storia della scuola.

A fine maggio ciascuna delle classi del triennio presenterà il lavoro svolto in occasione della festa per il centenario dell’Associazione Ex-allievi Esperia.

Numerose le proposte formative e laboratoriali concretizzate nei percorsi didattici che prevedono:

– la realizzazione di un podcast (classe 5MD) “Domani Lavoro” con interviste doppie che raccontano come è cambiato il mondo del lavoro ed il suo rapporto con la scuola. Attraverso la creazione del podcast e con il contributo dell’esperto e del tutor della fondazione Manuel Tonolini e Giulia Caprera, i ragazzi famigliarizzeranno con i concetti di storytelling, idea narrativa, modelli di podcast e copioni, realizzeranno tecnicamente il podcast e si occuperanno dell’editing e del montaggio audio;

– il montaggio di un video (classi 4EDN-TA) per raccontare e promuovere la storia dell’istituto attraverso le voci degli ex allievi o collaboratori della scuola. Accompagnati da Sergio Visinoni di Lab

80, gli allievi selezioneranno le immagini, compiranno ricognizioni per individuare i contenuti, analizzeranno le sequenze, costruiranno uno storyboard e attraverso un apposito software si

occuperanno del montaggio del video;

– la costruzione di un sito internet (classe 4IB) per la condivisione dei materiali d’archivio e di tutti gli elaborati dei ragazzi. Con l’esperto Samson Famuyide e il tutor Stefano Capelli, gli studenti

compiranno una ricognizione dei contenuti disponibili, la progettazione del sito web e la sua implementazione, lo perfezioneranno e si misureranno con i criteri di estetica ed usabilità;

– la conservazione e valorizzazione dei documenti storici (classe 3IB), con il contributo della tutor Meri Valenti, i ragazzi si avvicineranno alle nozioni di archivio e conservazione dei documenti.

Attraverso un laboratorio di fotografia dedicato al ritratto di classe sperimenteranno i concetti di ripresa, stampa e sviluppo con tecniche storiche come la cianotipia, ed imposteranno il lavoro di

analisi e trattamento con digitalizzazione dei documenti storici.

È programmata inoltre la realizzazione di un video di back stage durante il campus, realizzato da ragazzi di tutto l’istituto grazie al supporto di Edoomark. Gli studenti, coinvolti in una vera redazione, hanno l’incarico di progettare la campagna di comunicazione della settimana attraverso interviste, video e attività promozionali.

Tutti i materiali realizzati nei percorsi didattici saranno inseriti nel portale costruito dalla classe 4IB.

Ma il progetto non termina qui. È previsto per i ragazzi del biennio un percorso di condivisione e conoscenza degli archivi come fonte storica e sulla conservazione dei documenti sempre attraverso un approccio laboratoriale che farà sperimentare l’analisi dei documenti e la digitalizzazione.

“Il progetto, nato tra il 2019 ed il 2020 dall’idea e dalla costanza di Flora Ravelli dell’Istituto Paleocapa, ha subito un rallentamento durante gli anni del Covid, una pausa, per così dire, di cui ha approfittato per ampliarsi e trasformarsi da semplici incontri in un vero e proprio campus – spiega Manuel Tonolini Responsabile Education di Fondazione Dalmine – si inserisce nel doppio percorso che Fondazione propone attività didattiche con le scuole da un lato e promozione e valorizzazione degli archivi come possibile fonte storica dall’altro. Lavorare con i ragazzi sul passato è uno strumento fondamentale per progettare insieme un futuro consapevole”.

“Crediamo molto in questo progetto per la sua capacità di valorizzare la relazione tra tradizione e innovazione, fondamentale in un istituto come il nostro che vanta una storia secolare. Grazie anche al prezioso contributo dell’Associazione Ex Allievi Esperia, che ci sostiene in numerose iniziative, riusciamo a trasmettere alle nuove generazioni la passione per lo studio e la ricerca, per la tecnologia e per il lavoro “ribadisce Imerio Chiappa, dirigente dell’ITIS Paleocapa“.