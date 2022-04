Morta a 9 anni schiacciata dal cancello, disperata la famiglia di Federica: "Bimba brava e allegra" - BergamoNews

Trescore Balneario. Era una bambina vivace, solare e gentile Federica Bena. Martedì sera la piccola, 9 anni, pare stesse giocando in giardino, sullo scivolo di cemento che da via Muratello, frazione in collina di Trescore Balneario, porta al garage della villetta bifamiliare dove viveva con i genitori e il fratello.

Improvvisamente, verso le 19.30, il perno che reggeva il pesante cancello si è spezzato, tranciato di netto, e le è finito addosso schiacciandola.

La mamma Cristina e il fratello erano in casa, hanno sentito il tonfo e sono usciti per vedere cos’era successo. Hanno soccorso Federica, hanno urlato, chiamato i vicini, ma i traumi da schiacciamento erano troppo gravi.

Federica è stata portata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, ma non ce l’ha fatta.

Mercoledì mattina alle 9 il corpo è stato restituito alla famiglia, che ha allestito la camera ardente a casa. Tante le persone che sono arrivate in via Muratello per le condoglianze, sconvolte dalla tragedia.

guarda tutte le foto 13



Trescore, bimba di 9 anni travolta e uccisa dal cancello di casa

Nessuno ha voglia di parlare, solo la nonna paterna accenna un ricordo, nella sua composta disperazione: “Era tanto brava, allegra. Amava andare a scuola e quando tornava a casa si metteva a fare i compiti senza chiedere aiuto a nessuno. Faceva la quarta elementare e praticava ginnastica artistica, mi sembra. So che le piaceva molto”.

L’anno scorso Federica aveva fatto la Prima Comunione e a Natale aveva interpretato un angioletto nel presepe alla chiesetta di Canton, frazione di Trescore.

“Pensare che non mi sono accorta di niente – racconta un’anziana vicina di casa dei Bena -, si vede che avevo la televisione alta. Mi ha telefonato mia figlia per dirmelo. Che disgrazia. La bambina l’ho vista martedì pomeriggio, verso le 17.30, insieme alla sua mamma. Rincasavano a piedi, probabilmente erano andate a fare una passeggiata perché lei aveva lo zainetto in spalla. Mi hanno salutato, i rapporti erano cordiali ma non ci vedevamo spesso. Il papà gestisce una tabaccheria a Zandobbio, la mamma gli dà una mano ma ha i figli di cui occuparsi. Oltre a Federica hanno anche un ragazzo di 14 anni”.

Il funerale sarà celebrato giovedì 7 alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Trescore.