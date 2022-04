"Mi piace tanto", il nuovo libro per bambine e bambini dai 3 anni di Teresa Capezzuto - BergamoNews

L’autrice bergamasca Teresa Capezzuto firma il travolgente racconto in rima Mi piace tanto (Edizioni il Ciliegio, 2022) accompagnato dalle immagini create dall’illustratrice Albertina Neri. Un libro rivolto a bambine e bambini dai tre anni in su, nella sua scoppiettante varietà fra esperienze quotidiane e situazioni fantastiche. Un albo che può interessare anche i più grandi per riscoprire la magia del gioco e i gusti dei più piccoli.

Mi piace tanto, candidato al Premio Nati per Leggere 2022 e ora in book tour, il 21 maggio alle 15.45 approda al Salone Internazionale del Libro di Torino (#SalTo22, 34esima edizione) nello spazio laboratorio Nati per Leggere, dove l’autrice condurrà un divertente viaggio, come una caccia al tesoro, alla scoperta di cosa ci piace tanto, fra T-Rex, draghi, mostri e pirati.

“Mi piace tanto, centrato sui gusti dei più piccoli, racchiude situazioni e gesti noti ai bambini perché appartengono alla quotidianità e poi altri fantasiosi mescolati insieme grazie alla magia del gioco, dove i piccoli raccontano e vestono i panni di tanti personaggi, mettendosi alla prova come intraprendenti supereroi, insieme ai loro amici a quattro zampe – dice la scrittrice Teresa Capezzuto – Così la storia diverte e apre gli orizzonti, in un meraviglioso gioco di richiami e rocambolesche avventure, consentendo ai bambini reali, fantasiosi e coraggiosi, di rivendicare anche la propria autonomia e affrontare le paure con ironia”.

Si sposano con la storia, pensata e scritta dall’autrice Teresa Capezzuto, le originali illustrazioni di Albertina Neri, realizzate con matite colorate su cartoncino, quindi rivisitate digitalmente nelle luci e nelle ombre. Sono state pensate per rispecchiare il mondo immaginario dei bimbi: così una montagnetta di farina diventa un trampolino di lancio; mentre una pozzanghera appare come un mare dove nuotano dei pesci a forma di cuscini… Alcune illustrazioni hanno figure incompiute, per lasciare ai lettori la libertà di completare la figura con l’immaginazione.

“Ho scelto la narrazione in prima persona per favorire l’identificazione del bambino – aggiunge la scrittrice Teresa Capezzuto – La richiesta finale “Cosa ti piace tanto?” stimola i piccoli a raccontare e a dare libero sfogo alla fantasia. L’espressione iniziale ripetuta “Mi piace tanto” aumenta il livello di attenzione e introduce storie nuove, che sorprendono e suscitano attesa nel futuro”.

Per maggiori dettagli, il sito dell’autrice è www.teresacapezzuto.it. Vi si trova anche il book-trailer.

Video: www.youtube.com/TeresaCapezzutoautrice

Guarda il book-trailer: https://youtu.be/UzId3j0Y-VI

La casa editrice: https://www.edizioniilciliegio.com/autore-teresa-capezzuto-418557.html

L’AUTRICE

Teresa Capezzuto è nata a Bergamo dove vive. È autrice, insegnante, giornalista. Partecipa a concorsi e percorsi letterari ottenendo menzioni e premi. Cultrice appassionata della parola e delle storie, ama scrivere poesia, narrativa, letteratura per bambini e ragazzi con originalità e un pizzico di ironia. Sue le raccolte di poesie Particolare (Genesi Editrice, 2019) e Autentica (Genesi Editrice, 2018). #LoveTutorial (L’Orto della Cultura Editore, 2021) è il suo romanzo web fantasy. Con Edizioni il Ciliegio nel 2020 ha pubblicato Gol alle porte del Sahara e La giornata è più bella; nel 2021 La banda delle scope; nel 2022 Mi piace tanto.

LA SCHEDA DEL LIBRO

Titolo: Mi piace tanto

Autrice: Teresa Capezzuto

Illustratrice: Albertina Neri

Edizioni il Ciliegio

ISBN 978-88-6771-838-2

Pagine: 28

Prezzo: € 14,00

Edizione: 2022

Formato: 22×22 copertina cartonata

Collana: Ciliegine dai 3 ai 6 anni

L’INCIPIT

Mi piace tanto T-Rex, amico grande e grosso

dei dinosauri è il re, mangia a più non posso.

Lui mi porta a spasso sull’enorme testa

al parco dei dentoni c’è una grande festa.

DICONO DEL LIBRO (#MiPiaceTanto)

“Mi piace tanto è un albo illustrato consigliato per tutti i bambini che adorano dare libero sfogo all’immaginazione e ai più grandi per renderli più consapevoli dei gusti dei bambini.”

“Mi piace tanto è un rapido viaggio all’interno di un universo immaginario dove sono i bambini a parlare, a descrivere come vedono il mondo e a far emergere la loro interiorità in modo puro e ingenuo.”

“Mi piace tanto è un albo tutto giocato sui desideri, su ciò che piace (o piacerebbe) fare ai bambini, sogni anelati e immaginati; e in questa età dello sviluppo, sognare di fare un’esperienza è come realizzarla veramente!”