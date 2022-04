Il diritto di contare, Il pescatore di sogni o Le Iene? La tv del 6 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 6 aprile su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Il diritto di contare”.

1961: Katherine Johnson, genio della matematica, Dorothy Vaughn, aspirante ingegnere e Mary Jackson, informatica, vengono assunte alla Nasa, dove si lavora per inviare l’uomo nello spazio. Ma le tre donne sono nere e siamo in Virginia dove vige ancora la discriminazione razziale: uffici, toilette, mense, bus sono rigorosamente separati. Per loro non sarà facile affermare la loro professionalità, dovranno affrontare con coraggio ingiustizie e disuguaglianze.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Volevo fare la rockstar”. Olivia si aspetta una svolta nel suo rapporto con Francesco, che invece la lascia da sola con un segreto da custodire. Ad un festival letterario, il capo di una rivista online offre ad Olivia un lavoro a Milano.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà “Ultima fermata”, condotto da Simona Ventura.

Italia1 alle 21.20 proporrà “Le Iene”.

Per chi preferisse vedere un film, su La7D alle 21.30 c’è “Il buongiorno del mattino”; su La5 alle 21.05 “Il libro di Henry”; su Iris alle 20.55 “Il pescatore di sogni”;

Su Rai4 alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Perry Mason”. Los Angeles, anni ’30. Durante la Grande depressione il detective privato Perry Mason, aiutato dal collega Strickland e dal poliziotto di quartiere Drake, indaga al caso di un bambino rapito.

Rai5 alle 21.15 spazio a “Migrazioni. Viaggi musicali in Italia Wagner in Italia”. Il primo viaggio musicale è dedicato a Wagner con i Wesendonck Lieder nell’orchestrazione di Hans Werner Henze, contralto Sara Mingardo. A Wagner viene accostato Salvatore Sciarrino con il brano Languire a Palermo. Conduce Stefano Catucci. Orchestra di Padova e del Veneto, direttore Marco Angius.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei Famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Dragon Ball Z – Le origini del mito”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.