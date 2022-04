Il 26 gennaio sarà la Giornata nazionale degli alpini, esultano i parlamentari bergamaschi - BergamoNews

Martedì 5 aprile il Senato ha dato il via libera all’istituzione della Giornata nazionale dedicata alla memoria e al sacrificio degli alpini il 26 gennaio. 189 i sì, un astenuto in Aula.

L’intento è di celebrare la Giornata il 26 gennaio di ogni anno in ricordo dell’eroismo dimostrato dal corpo d’armata nella battaglia di Nikolajewka del 26 gennaio del 1943, durante la seconda guerra mondiale.

CARNEVALI (PD): GENEROSITÁ, PROSSIMITÁ E SENSO DI APPARTENENZA ALL’ITALIA

“Il Corpo degli Alpini è indissolubilmente legato alla storia nazionale, di cui rappresentano parte integrante e costitutiva. Il voto definitivo al Senato, successivo al voto della Camera rappresenta, per tutti noi il segno di un doveroso riconoscimento del valore e dei valori che incarnano in virtù del loro contributo alle comunità locali, della loro generosità, gratuità, vicinanza ed intraprendenza vitale, sempre attiva nei momenti più bui e difficili che hanno attraversato l’Italia. Con l’approvazione definitiva del disegno di legge che istituisce la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, oggi si onora la loro storia e il senso di appartenenza profonda e radicata nel nostro Paese”, commenta l’onorevole Elena Carnevali, capogruppo PD in commissione Affari Sociali alla Camera.

GALLONE (FI): CI RENDONO ORGOGLIOSI DI ESSERE ITALIANI

“Approvare una legge che istituisce la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini non solo è un dovere ma è soprattutto motivo di orgoglio per tutti noi. Perchè gli Alpini ci rendono fieri di essere italiani. A loro siamo profondamente riconoscenti per il costante e grande impegno al servizio della Nazione, a loro siamo grati per l’immensa opera di volontariato che svolgono quotidianamente e che è stata fondamentale anche nella mia terra bergamasca, colpita duramente dalla pandemia. Il loro supporto e la loro attiva presenza hanno confortato i cittadini, alleviato il dolore, portato sostegno a ognuno di noi. L’istituzione di una giornata che possa celebrare ogni anno il loro immenso valore è il segno della gratitudine dell’Italia intera per uomini e donne di pace e per loro storia”. Lo dichiara la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone.

MISIANI (PD): L’ITALIA CELEBRA LA STORIA E IL VALORE DEGLI ALPINI

“Con l’approvazione definitiva del disegno di legge che istituisce la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini l’Italia riconosce il ruolo e il valore di un Corpo che rappresenta una parte imprescindibile della nostra storia e identità nazionale. Da oggi il 26 gennaio diventa il giorno in cui da una parte tenere viva la memoria dell’eroismo e del sacrificio degli alpini nella battaglia di Nikolajewka durante la 2ª Guerra mondiale e dall’altra promuovere i valori della difesa della sovranità e dell’interesse nazionale dell’etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato. Valori che gli alpini incarnano quotidianamente, svolgendo una funzione fondamentale per la pace e la difesa dell’Italia ma anche di volontariato al servizio delle comunità locali. Come parlamentare proveniente da una provincia terra di alpini per storia e vocazione, sono particolarmente orgoglioso di avere votato a favore di questa legge”. Afferma il senatore Antonio Misiani.