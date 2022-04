I misteri della sindone: a Sotto il Monte incontro con due esperti - BergamoNews

Sotto il Monte Giovanni XXIII. La Sindone di Torino, il lenzuolo funerario di lino su cui si scorge l’immagine di un uomo, torturato e crocefisso, è l’oggetto archeologico più studiato e analizzato. L’immagine impressa rappresenta uno dei più grandi misteri della religione cristiana e non solo: icona di fede e oggetto di studio di discipline storiche e scientifiche in tutto il mondo.

Secondo la tradizione si tratterebbe del lenzuolo citato nei vangeli che servì per avvolgere il corpo di Gesù nel sepolcro. Questa tradizione, anche se ha trovato numerosi riscontri dalle indagini scientifiche sul Lenzuolo, non può ancora dirsi definitivamente provata. Certamente invece la Sindone, per le caratteristiche della sua impronta, rappresenta un rimando diretto e immediato che aiuta a comprendere e meditare la drammatica realtà della Passione di Gesù.

Come ha voluto ricordare monsignor Claudio Dolcini, parroco e rettore del santuario di Sotto il Monte: “All’interno della quaresima, ormai vicini al triduo pasquale, ci è parso bello e utile invitare a Sotto il Monte i maggiori esperti della più importante reliquia. La loro competenza sarà di grande aiuto nel predisporre i nostri animi a penetrare meglio il mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù, che non sono una parabola: sono invece la storia di un uomo che ha salvato il mondo con il sangue versato sulla croce. La sindone ci avvicina alla carne di Gesù per comprendere meglio il grande Mistero della Salvezza”.

Se ne parlerà mercoledì 6 aprile, alle 20:30, con la conferenza “La Sacra Sindone” organizzata per il cammino quaresimale dal santuario di Sotto il Monte Giovanni XXIII, in collaborazione con l’associazione culturale Volarte Italia. Un appuntamento che vedrà la partecipazione dei professori Emanuela Marinelli e Bruno Barberis, due dei più grandi studiosi della sindone, esperti sindonologi di livello internazionale e autori di numerose pubblicazioni sull’argomento.

L’evento, a ingresso libero, si terrà al Teatro Giovanni XXIII di Sotto il Monte. È consigliata la prenotazione al numero 035 4360046 oppure per email: info@papagiovannisottoilmonte.org. Obbligo di green pass e mascherina FFP2.

Maggiori informazioni sul sito del santuario: www.papagiovanni.org

oppure attraverso la pagina Facebook: www.facebook.com/SantuarioPapaGiovanniXXIII http://www.facebook.com/SantuarioPapaGiovanniXXIII