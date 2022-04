Regolamento anti movida, stop alla vendita all'aperto all'una e mezza di notte nei fine settimana - BergamoNews

Bergamo. Un’ora di bonus per i locali, con somministrazione di bevande all’aperto, fino all’una di notte durante la settimana e l‘una e mezza durante il fine settimana, anziché a mezzanotte e a mezzanotte e mezza.

Stesse regole per i dehor e limitazioni anche per gli estivi. Una rivisitazione del regolamento anti movida, spiegato dal sindaco Giorgio Gori, con delega al commercio, e votato a favore dal consiglio comunale che stabilisce, tra le novità, secondo quanto già stabilisce il regolamento regionale, che, in caso di subentro dell’attività da parte di un nuovo gestore, restano vigenti le norme a cui faceva riferimento il vecchio proprietario. Almeno per i primi due, tre mesi di prova.

La premialità dell’ora in più permane se rimangono vivi i 5 dei diktat già presenti: la volontà di adottare azioni concrete a contrasto del disturbo della quiete pubblica anche con l’assunzione di figure private a tutela della tranquillità, l’insonorizzazione dei locali, l’incentivo dei limitatori sonori, la posa di cestini e di posaceneri a tutela del decoro urbano e il divieto di tenere, all’interno dei locali, le slot machine.