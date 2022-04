Piazza Dante verso la fine dei lavori: martedì la posa della fontana - BergamoNews

Bergamo. Piazza Dante prende forma e lo fa con la posa della fontana. Entra infatti nella sua fase conclusiva la riqualificazione di uno dei luoghi simboli della città di Bergamo, il rifacimento del primo lotto dei lavori che coinvolgono tutto il centro piacentiniano, insieme alla pavimentazione della piazzetta Piave, già completata, alla zona adiacente al Donizetti, a piazza Cavour, a piazza Matteotti e Largo Gavazzeni.

“Stiamo entrando nella fase conclusiva dei lavori di sistemazione della piazza – racconta Francesco Valesini, assessore all’Urbanistica e alla Riqualificazione -, tanto che sta prendendo la sua fisionomia definitiva. Lo si vede dalle parti che più di ogni altre stanno modificando il loro volto, secondo quello che era il suo assetto originario e il progetto costruito, tra cui la corona delle alberature, il grande buco che porta al Diurno sottostante e l’uso della pavimentazione senza soluzione di continuità, la grande novità rispetto al passato”.

Un cantiere che ha avuto fin dal principio una connessione tra una parte pubblica e una privata: “Assolutamente sì, anche per questo necessitava di una grande collaborazione in termini di intervento di riqualificazione e di impermeabilizzazione e questo ha inciso moltissimo sulla messa in opera del cantiere, in maniera particolare sullo scavo che è stato fatto inizialmente. Siamo alle fasi di finitura che troveranno nella collocazione della fontana il loro massimo compimento”.

Un ulteriore tassello del mosaico, quindi, quello di una città che cambia volto e lo fa in maniera innovativa ma anche funzionale: “Questo è il primo lotto, che fa parte di un grande progetto di riqualificazione che vede la ristrutturazione di tutto il centro. Quella interessata è una superficie di oltre 40mila metri quadrati, che si compone di più interventi, tra i quali Piazza Cavour, l’area antistante il Donizetti e la parte del lotto tre, quella su piazza Matteotti. Si parla di interventi collegati tra loro e il loro compimento dovrebbe avvenire, complessivamente, prima del 2023 in occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura. In particolare, piazza Dante dovrebbe essere pronta per giugno, insieme all’area del Donizetti; mentre il lotto tre si concluderà appunto alla fine dell’anno“.