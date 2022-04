Olimpiadi, Moioli riporta il tricolore a Mattarella: “Hai promosso pace e amicizia” - BergamoNews

La riconsegna del tricolore è l’ultimo atto di una stagione magica per Michela Moioli. La 26enne di Alzano Lombardo ha restituito insieme allo sciatore alpino Giacomo Bertagnolli la bandiera italiana utilizzata alle ultime Olimpiadi Invernali nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia svoltasi martedì mattina al Quirinale.

Un momento particolarmente emozionante per la fuoriclasse bergamasca che a Pechino ha onorato nel migliore dei modi il ruolo di portabandiera, conquistando la medaglia d’argento nella mixed team di snowboard cross e scrivendo una delle pagine più belle della trasferta azzurra.

“È un onore esser qui per riconsegnare la bandiera che ci ha accompagnato in Cina ed è stato un onore sventolare questo vessillo sotto il cielo di Pechino – ha sottolineato Michela Moioli, visibilmente emozionata -. È stata un’Olimpiade ricca di difficoltà e insidie, ma abbiamo sentito il supporto proveniente dall’Italia quando era necessario. L’appuntamento ora è a Milano-Cortina che si prospetta l’Olimpiade degli italiani e che noi tutti speriamo di poter affrontare”

Accompagnata dall’amica Sofia Goggia, con la quale ha compiuto un ideale passaggio di consegne, Moioli ha avuto modo di ascoltare le parole del Capo dello Stato il quale ha ringraziato i medagliati per aver offerto un ulteriore esempio ai propri concittadini e all’intera società in un periodo reso particolarmente teso dal conflitto russo-ucraino.

“Accanto ai successi vorrei ricordare che l’aspetto più importante che il significato ha mantenuto i principi fondamentali di superare i propri limiti e competere con lealtà, di praticare e manifestare amicizia con tutti i quanti i partecipanti. In questi giorni ho assistito a molti di questi valori che oggi servono più che mai perché fra Olimpiadi e Paralimpiadi è avvenuta l’aggressione della Russia all’Ucraina che è il contrario dello spirito olimpico – ha specificato Mattarella -. Ciò ci porta ad alcune riflessioni, ringraziando gli atleti paralimpici di aver onorato le competizioni nonostante quanto accaduto. Questo deve esser un monito per tutti perché si è praticato amicizia e rispetto reciproco perché si è evocato valori come pace, democrazia e cooperazione. Stiamo per questo operando per recuperare la ragionevolezza all’interno del mondo. Milano – Cortina sarà l’occasione per recuperare questi valori perché nessuno si tirerà indietro e ognuno punterà a promuovere quest’ultimi”

La passione trasmessa dagli atleti olimpici e paralimpici ha colpito ancora una volta l’inquilino del Quirinale che ha seguito con grande attenzione le imprese dei ragazzi guidati da Giovanni Malagò e Luca Pancalli i quali non si sono fermati si record ottenuti in terra cinese.

“Questa è la seconda edizione più medagliata di sempre, anche se ciò che spicca è la multidisciplinarietà del nostro movimento il quale ha colto dei successi in settori dove non eravamo mai riusciti a salire sul podio. A rendere tutto ciò possibile è stata la volontà di puntare anche su sport dove vi sono meno tesserati, come nel caso del curling – ha spiegato il presidente del Coni Malagò -. Nonostante i risultati dei ragazzi, possiamo affermare che si tratta di un’Olimpiade al femminile e gli esempi che si potrebbero citare sono molteplici, da Federica Brignone a Nadia Delago, da Francesca Lollobrigida a Sofia Goggia la quale avrebbe dovuto far da portabandiera, ma a causa delle vicissitudini dello sport e delle vita, ha dovuto lasciar spazio a Michela Moioli onorando al meglio la propria partecipazione sfiorando la vittoria in discesa libera”.

Lo sguardo di tecnici e appassionati va ora direttamente a Milano-Cortina d’Ampezzo 2026 che vedrà il nostro paese ospitare la rassegna a cinque cerchi a distanza di vent’anni dall’esperienza di Torino 2006.

“Il movimento multidisciplinare è stato reso possibile dal lavoro svolto dalle FISI e dalla FISG che aggregano diverse specialità unendo le proprie forze e riducendo i costi. Questo impegno si avverte più che mai perché nella cerimonia di conclusione c’è stata la consegna della bandiera olimpica perché l’onere e l’onore sono stati trasferiti a Milano-Cortina su cui avremo gli occhi puntati – ha concluso Malagò -. Dovremo far ulteriormente bene per dimostrare il livello di questo paese. In questi momenti non ci siamo fatti mancare niente”