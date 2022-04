Il “Silence” di Lovere finalista al Gran Premio Nazionale del Teatro Amatoriale - BergamoNews

Lovere. Con “Voci Straniere“, regia di Luigi Pezzotti, la compagnia Silence Teatro di Lovere è tra le finaliste del Gran Premio Nazionale del Teatro Amatoriale della F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori) che verrà ospitato dalla città di Colleferro.

Protagoniste, da aprile a ottobre, undici compagnie provenienti da altrettante regioni vincitrici delle selezioni svoltesi nel 2021: Campania, Lazio, Calabria, Abruzzo, Sicilia, Emilia-Romagna, Veneto, Marche, Liguria, Umbria e la Lombardia con la compagnia di Lovere.

La sfida si svolgerà sul palcoscenico del Teatro Comunale Vittorio Veneto e su quello del Parco del Castello del Comune di Colleferro.

La formula del Gran Premio è ormai consolidata: dopo aver assistito agli spettacoli dei più diversi generi provenienti da ogni parte d’Italia, alla giuria spetterà il compito non facile di designare il miglior spettacolo.

Ritorna, così, un appuntamento molto atteso dal pubblico, grazie all’impegno della F.I.T.A. la più importante realtà del teatro amatoriale del nostro Paese, con i suoi 25.000 associati e le 1.400 compagnie affiliate.

La compagnia bergamasca si esibirà

24 settembre 2022, alle 20.30, al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro con lo spettacolo

che ha per tema il viaggio ed i tanti modi di essere viaggiatori: nella vita e sulla scena.

“Come già succedeva nel XIX secolo – si legge sul sito di Silence Teatro – per molti popoli dell’Europa in cerca di fortuna in America, ancora oggi esiste una moltitudine di persone costrette ad abbandonare la terra dove sono nate e cresciute. Milioni di storie identiche e diverse: uomini, donne, bambini cacciati via dalla loro terra dall’intolleranza o dalla miseria; dall’oppressione politica, razziale, religiosa o dalle guerre sempre d’attualità”.

La compagnia di Lovere ha dedicato lo spettacolo a tutte le storie di erranza e di speranza di questo nostro terzo millennio.